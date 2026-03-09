Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”

Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Potrivit comunicatului emis, poliția a efectuat deja cercetări la fața locului și a ridicat probe în vederea deschiderii unui dosar penal.

Descoperirea a fost catalogată drept o ”iresponsabilitate uriașă”, care a reprezentat un risc pentru mii de români. Diana Buzoianu a anunțat că în perioada următare vor fi controlate toate plajele eliberate de construcții în 2025.

”Astăzi a fost găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Da, ați citit corect. O iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români.

Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România. Vom controla toate plajele eliberate de construcții în 2025.

Dar haideți să o luăm cu începutul. Ce s-a întâmplat astăzi?

Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral, a anunțat că astăzi, în jurul orei 13:00, în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival, în zona fostei terase Lujo din Năvodari, un utilaj de tip terasier a avariat accidental un rezervor subteran de gaz îngropat în nisip. Imediat după producerea incidentului, echipele ABADL au securizat perimetrul și au restricționat accesul persoanelor pe o rază de aproximativ 100 de metri. Situația a fost semnalată de îndată autorităților competente, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, inclusiv echipa specializată pentru substanțe periculoase, Poliția Română, precum și reprezentanți ai ABADL”, a Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Ce a fost descoperit astăzi la Năvodari este un risc foarte mare și o iresponsabilitate uriașă din partea operatorilor economici

Diana Buzoianu a transmis că Poliția a efectuat deja cercetări la fața locului și a ridicat probe în vederea deschiderii unui dosar penal pentru stabilirea tuturor responsabilităților.

”Mulțumim autorităților de intervenție pentru măsurile implementate pentru prevenirea unui incident major.

Poliția deja a efectuat cercetări la fața locului și a ridicat probe în vederea deschiderii unui dosar penal pentru stabilirea tuturor responsabilităților.

Din verificările preliminare rezultă că rezervorul de gaz a fost îngropat ilegal în nisip de către operatorul economic care a administrat terasa din acea zonă. Contractul de închiriere pentru sectorul de plajă a încetat la data de 30 octombrie 2025, iar operatorului i-a fost impusă obligația de a dezafecta și evacua toate dotările de pe plajă până cel târziu la data de 15 decembrie 2025. Rezervorul respectiv nu a fost declarat și nu a avut niciun acord din partea Administrației Naționale „Apele Române” pentru amplasare.