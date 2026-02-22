Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Cine câștigă mai mult

Iată ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Unii dintre angajatori sunt dispuși să ofere peste minimumul pieței.

În ultimii ani, salariile din mai multe domenii au fost ajustate, pe fondul lipsei de personal și al creșterilor costurilor aferente traiului zilnic. Unii dintre angajatori aleg să ofere lucrătorilor din magazine bonusuri de inventar, precum și bonusuri de performanță sau de vechime. De asemenea, la salariu se adaugă și tichetele de masă, în valoare de câteva sute de lei pe lună.

În cazul unui angajat la Profi, salariul se va situa între 3.200 și 3.700 de lei pe lună. Salariul de bază pornește de la pragul minim, care este de 2.574 lei. La acestase adaugă tichete de masă (aprox. 700-800 lei) și eventuale bonusuri de performanță sau vechime.

Câți bani primesc lucrătorii din Penny și La Doi Pași

În cazul unui angajat la Penny, salariul se va situa între 3.500 și 4.000 de lei pe lună. Lanțul german de supermarketuri tinde să ofere pachete ușor peste minimul pieței pentru a atrage personal. Venitul include tichete de masă și bonusuri de inventar sau de prezență.

În cazul unui angajat în cadrul magazinului La Doi Pași, salariul se va situa între 2.600 și 3.300 de lei pe lună. Fiind magazine în regim de franciză (administrate de patroni locali), salariile sunt adesea fixate la nivelul minim legal. Tichetele de masă depind de decizia fiecărui administrator de magazin.

