Ce este în spatele umbrelei nucleare franceze? Ștefan Popescu: Dacă România ar fi agresată, atunci Franța ar trebui să folosească arma nucleară

04 mart. 2026, 15:46, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Potențiala participare a României la proiectul umbrelei nucleare a Franței a fost anunțată de presa poloneză, care a citat-o pe Oana Țoiu, actualul ministru de Externe. Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat cât de fezabil este acest proiect, în care vede mai mult o miză politică, și ce ar însemna concret implicarea României.

Așa cum a scris Gândul, România analizează propunerea Franței de a trimite arme nucleare pe teritoriul unor țări europene, dar tratează subiectul cu discreție.

Franța caută să ocupe locul lăsat liber de SUA

În viziunea lui Ștefan Popescu, Franța dorește să compenseze faptul că nu mai este percepută ca o mare putere, și încearcă să-și recâștige statutul, făcându-i concurență Americii.

Umbrela nucleară este o fereastră de oportunitate de a avea o relație mai puternică cu Parisul. Umbrela NATO e, de fapt, umbrela Americii, a punctat expertul.

”Franța se visează încă o mare putere, chiar dacă e o putere mijlocie. Caută să ocupe locul lăsat liber de o altă mare putere, Statele Unite”, a completat Popescu.

Macron știe că va pierde puterea

Din punctul său de vedere, în spatele acestui proiect se ascunde ambiția personală a lui Emmanuel Macron. Dezideratul umbrelei nucleare vine să compenseze faptul că administrația Donald Trump nu se va angaja de partea unui aliat din Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Atunci, unele țări europene caută să găsească o alternativă. Franța este singura care posedă arsenale nucleare, alături de Marea Britanie.

”El schimbă guvernul, schimbă la Banca Franței, își dă seama că Renașterea Națională (RN) va prelua puterea în aprilie 2027. Numește în puncte cheie din sistem. Dacă România ar fi agresată, Franța consideră că ar interesele sale vitale sunt atinse. Deci este o mișcare clasică. Ce înseamnă această umbrelă nucleară? Ar însemna că dacă România ar fi agresată, atunci Franța ar considera că interesele sale vitale sunt atinse. Și atunci, dacă s-ar întâmpla un atac teribil asupra României, ar trebui să fie folosită arma nucleară franceză”. 

Mari cheltuieli militare, deși pericolul e mai mult fictiv

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă România într-un pericol de genul acesta, ca să justifice că astfel de scenarii să fie vehiculate public insistent, Ștefan Popescu a infirmat această posibilitate.

”De asta spun că este mai mult un proiect politic și cu dimensiune industrială, și cu dimensiune de dialog politic și strategic. Fără îndoială că țările care vor participa la această umbrelă nucleară vor susține cel puțin exercițiile militare care se vor face în comun și nu numai cele care vor căzdui, bineînțeles că vor plăti toată infrastructura aferentă”.

