Numărul insolvențelor din 2025 a crescut cu 15% față de 2019. Specialiștii avertizează că trendul va continua și în 2026

04 mart. 2026, 16:16, Economic
Companiile românești au avut de suferit anul trecut pe fondul măsurilor de reducere a deficitului bugetar și a contextului geopolitic incert. O analiză realizată de Coface România arată că în 2025 s-au deschis 7.553 de proceduri noi de insolvență față de 7.274 în anul precedent, o creștere de 3,8%. De asemenea, numărul insolvențelor din 2025 a crescut cu 15% față de 2019. 

Datele firmei de analiză de risc Coface arată că în 2025 au fost deschise 221 de proceduri noi de concordat preventiv, în comparație cu 96 de astfel de proceduri deschise în 2024. Primele 3 sectoare în funcție de numărul companiilor intrate în insolvență anul trecut sunt Comerțul cu ridicata și amănuntul/reparearea autovehiculelor și motocicletelor, 1.844, Construcții, 1.580 și Transport și depozitare, 939. Împreună, cele 3 sectoare reprezintă aproximativ 58% din totalul numărului de insolvențe înregistrate în 2025.

„În ansamblu, mediul antreprenorial autohton s-a confruntat cu multe provocări în 2025 cele mai importante fiind scăderea cererii, creşterea costurilor operaţionale dar şi noile măsuri fiscale implementate începând cu august 2025. În 2026 ne aşteptăm la o deteriorare a comportamentului de plată şi o continuare a trendului de creştere a numărului de insolvenţe. Într-un astfel de context, un management eficient al riscurilor şi o guvernanţă financiară robustă devin factori determinanţi pentru evitarea blocajelor operaţionale şi pentru menţinerea stabilităţii financiare.”, spune Alina Popa, Country Manager Coface România.

Sursa foto: Coface

Aceeași analiză arată o evoluție cu aproximativ 15% a numărului de insolvențe nou deschise, în perioada 2019-2025. Anul trecut, mediul antreprenorial s-a confruntat cu multe provocări: scăderea cererii, creșterea costurilor operaționale dar și noile măsuri fiscale implementate de Guvernul Bolojan începând cu august 2025.

Sursa: Coface

De asenenea, 4 din primele 7 sectoare cu cele mai multe insolvenţe se regăsesc în primele 7 sectoare în funcţie de numărul de insolvenţe / 1.000 companii active (Construcţii, Industria prelucrătoare, Hoteluri şi restaurante şi Transport şi depozitare). În plus, numărul companiilor mari care au intrat în insolvenţă în anul 2025, cele care au realizat o cifra de afaceri de peste 500.000 euro în 2024, este la cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani.

„Datele relevă un trend crescător al numărului de companii care optează pentru deschiderea procedurii de concordat. Spre exemplu, în anul 2025 au fost deschise 221 de proceduri de concordat, comparativ cu 96 proceduri de concordat deschise în 2024 şi 61 proceduri de concordat deschise în 2023. De asemenea, se observă o pondere mare, de aproximativ 22%, a companiilor intrate in insolvenţă şi care au fost înfiinţate înainte de 2010. Acest lucru, coroborat cu faptul că în anul 2025 a fost înregistrat cel mai ridicat număr de înmatriculări (153.425), sugerează schimbări de ordin structural în economie”, a adăugat Tiberiu Chesoi, Head of Claims Department Coface România.

Când vine vorba de județele în care s-au deschis cele mai multe insolvențe în 2025, București conduce clasamentul cu 1.359, urmat de Bihor, 661 și Cluj, 511, Din totalul celor 7.553 de insolvențe deschise anul trecut, Bucureștiul continuă să concentreze cea mai mare pondere, 18%, dar atrage și cele mai multe înmatriculări, 22%, urmată de Iflov, Cluj și Timiș.

