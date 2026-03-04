Prima pagină » Justiție » O rețea de infractori a escrocat mai multe victime cu sute de mii de euro printr-o schemă cu imobiliare. Polițiștii au reținut mai mulți inculpați

Polițiștii au efectuat miercuri, 4 martie, o percheziție în județul Giurgiu, într-un dosar penal ce vizează o rețea de infractori care a înșelat mai multe persoane, prin achiziționarea de locuințe la cheie. Victimele au achitat avansul pentru imobile, însă clădirile nu au fost finalizate niciodată, iar inculpații nu mai putea fi contactați. 

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Giurgiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Din cercetări a reieșit că trei persoane, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale, în perioada februarie – decembrie 2022, ar fi indus în eroare cinci persoane prin prezentarea ca adevărată a unor împrejurări mincinoase privind efectuarea unor lucrări de construcție a unor case „la cheie”, în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dolj.

Totodată, persoanele bănuite ar fi abordat persoanele vătămate prin intermediul unei rețele de socializare, unde ar fi postat anunțuri privind construcția unor case la cheie. Pentru a le câștiga încrederea, le-ar fi furnizat fotografii ale altor lucrări realizate anterior”, se precizează în comunicat.

În urma negocierilor, inculpații și-ar fi ademenit victimele cu un preț avantajos pentru construcția imobilelor și ar fi încheiat contracte, după ce au încasat în avans diferite sume de bani, în numerar sau prin virament bancar.

Ulterior, ar fi executat doar lucrări inițiale de construcție, după care ar fi abandonat șantierele, fără a mai putea fi contactați. De asemenea, le-ar fi prezentat persoanelor vătămate facturi nereale privind achiziția unor materiale de construcții, în vederea încasării altor sume de bani.

Prejudiciul cauzat părților vătămate, estimat la 1.675.000 de lei

În vederea administrării materialului probator, la data de 4 martie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Giurgiu, fiind depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea faptelor. Acesta urmează să fie condus la sediul structurii pentru audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Celelalte două persoane bănuite, un bărbat și o femeie, se află în prezent încarcerate, executând pedepse privative de libertate în alte cauze.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

