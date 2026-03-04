Prima pagină » Știri externe » QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL

QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL

Olga Borșcevschi
04 mart. 2026, 15:53, Știri externe
QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL

QatarEnergy, compania națională de petrol și gaze din Qatar, transmite că a declarat „forță majoră pentru cumpărătorii afectați” după ce a anunțat anterior că oprește furnizarea de gaze naturale lichefiate și produse asociate.

„Ca urmare a anunțului QatarEnergy privind încetarea producției de gaze naturale lichefiate (GNL) și produse conexe, QatarEnergy a notificat clienții afectați cu privire la evenimentul de forță majoră”, a declarat compania într-un comunicat postat pe X.

Această clauză protejează compania de penalități și potențiale reclamații privind încălcarea contractului din partea clienților.

Compania de stat QatarEnergy a oprit luni producția de gaze naturale lichefiate (GNL) după atacuri asupra facilităților sale din Ras Laffan și Mesaieed. La scurt timp după anunț, prețurile gazelor naturale din Europa au crescut cu aproape 50%.

Qatar este unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale lichefiate (GNL), alături de Statele Unite, Australia și Rusia. Deține cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume cu Iranul.

Anul trecut, Qatar a exportat 82,2 milioane de tone de gaze lichefiate. Livrările de gaze lichefiate din Qatar în Asia şi Europa trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut cu aproape 50% după ce QatarEnergy a oprit producția de GNL

REUTERS | Qatar Energy oprește transportul GNL prin Marea Roșie pe fondul atacurilor rebelilor Houthi

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ „Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian
15:35
„Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian
ULTIMA ORĂ Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava
15:19
Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava
FLASH NEWS Relații tensionate între Sánchez și Trump. Macron confirmă sprijinul „deplin“ al Franței pentru Spania. Bruxellesul avertizează SUA: „Suntem pregătiți să acționăm“
14:58
Relații tensionate între Sánchez și Trump. Macron confirmă sprijinul „deplin“ al Franței pentru Spania. Bruxellesul avertizează SUA: „Suntem pregătiți să acționăm“
RĂZBOI De ce e atât de grea o intervenție terestră în Iran și de ce e printre ultimele scenarii luate în calcul
14:30
De ce e atât de grea o intervenție terestră în Iran și de ce e printre ultimele scenarii luate în calcul
INEDIT Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
14:05
Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
CONTROVERSĂ Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”
13:52
Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Mașina electrică vândută în Iran care se găsește și în România. Modelul concurează cu Dacia Spring
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Descoperire tristă pe o insulă din Brazilia: Țestoasele marine își fac cuiburi în „roci de plastic”

Cele mai noi

Trimite acest link pe