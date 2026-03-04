QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL

QatarEnergy, compania națională de petrol și gaze din Qatar, transmite că a declarat „forță majoră pentru cumpărătorii afectați” după ce a anunțat anterior că oprește furnizarea de gaze naturale lichefiate și produse asociate.

„Ca urmare a anunțului QatarEnergy privind încetarea producției de gaze naturale lichefiate (GNL) și produse conexe, QatarEnergy a notificat clienții afectați cu privire la evenimentul de forță majoră”, a declarat compania într-un comunicat postat pe X.

QatarEnergy declares Force Majeure Further to the announcement by QatarEnergy to stop production of liquefied natural gas (LNG) and associated products, QatarEnergy has declared Force Majeure to its affected buyers. QatarEnergy values its relationships with all of its… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 4, 2026

Această clauză protejează compania de penalități și potențiale reclamații privind încălcarea contractului din partea clienților.

Compania de stat QatarEnergy a oprit luni producția de gaze naturale lichefiate (GNL) după atacuri asupra facilităților sale din Ras Laffan și Mesaieed. La scurt timp după anunț, prețurile gazelor naturale din Europa au crescut cu aproape 50%.

Qatar este unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale lichefiate (GNL), alături de Statele Unite, Australia și Rusia. Deține cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume cu Iranul.

Anul trecut, Qatar a exportat 82,2 milioane de tone de gaze lichefiate. Livrările de gaze lichefiate din Qatar în Asia şi Europa trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

