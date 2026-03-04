Universitatea Craiova joacă miercuri, de la ora 20:30, cu CFR Cluj în sferturile Cupei României, echipă cu zece victorii consecutive în Superliga și calificată în play-off.

U Cluj este prima care s-a calificat în semifinalele Cupei României după ce a învins Hermannstadt, 2-1, iar în sferturi, pe lângă meciul din Bănie, se mai joacă FC Argeș – Gloria Bistrița și Dinamo – Metalul Buzău.

CFR Cluj a câștigat Cupa României de cinci ori, iar oltenii au șapte asemenea trofee, ultimul fiind câștigat în 2021.

Universitatea Craiova – CFR, derby în sferturile Cupei României. „Nu este ușor să faci ceea ce au făcut ei”

„Va fi un meci foarte dificil împotriva unei echipe cu care am jucat. Însă sunt schimbări față de meciul precedent, au un atacant și un portar nou… în plus, CFR este într-o formă bună. Vom face tot posibilul pentru a merge mai departe în Cupa României. Cei de la CFR se descurcă foarte bine în ultima perioadă. Nu este ușor să faci ceea ce au făcut ei (n.r. – 10 victorii consecutive în Superliga). De aceea va fi o provocare pentru noi. Dar lucrul cel mai important este echipa noastră, ceea ce trebuie să facem pentru a ne califica mai departe.

Ei au jucători de calitate, care pot echilibra jocul mai ales în fazele de calificare. Au un atacant care marchează destul de multe goluri, așa că nu va fi ușor. Știm asta, însă în același timp avem încredere în noi. Dacă suntem la un nivel bun putem merge mai departe. Avem câteva probleme de lot, dar este normal în fotbal. Însă jucătorii care vor intra pe teren vor da totul pentru a obține calificarea. În acest moment cifrele noastre sunt bune, dar țin de trecut. Diferența o va face modul în care vom aborda meciul”, a declarat Filipe Coelho, antrenorul formației oltene, pentru canalul de YouTube al clubului.