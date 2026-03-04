Tăieri masive la Educație în 2026. Bugetul scade cu 3 miliarde de lei și ajunge la mai puțin de jumătate din pragul legal

Educația primește o lovitură financiară severă în proiectul de buget pentru anul 2026. Cifrele oficiale indică o scădere de aproximativ 14% față de alocările de anul trecut. Ministerul Educației și Cercetării va beneficia de un buget de 57,3 miliarde de lei. Această sumă este mai mică cu aproape 3 miliarde de lei față de începutul anului 2025 și reprezintă mai puțin de jumătate din pragul pe care îl stabilește legislația în vigoare, potrivit Edupedu.

Alocarea plasează finanțarea învățământului la un modest 2,8% din PIB. Astfel, România rămâne la o distanță uriașă de ținta strategică de 6% sau de ponderea de 15% din cheltuielile statului, așa cum prevede actuala Lege a Învățământului Preuniversitar.

Dacă Guvernul ar fi aplicat prevederile legale din Legea 198/2023, bugetul educației ar fi urcat la aproximativ 123 de miliarde de lei. Acest lucru înseamnă că sistemului îi vor lipsi peste 65 de miliarde de lei.

Execuția bugetară din anul precedent a servit drept punct de referință pentru noile limite și explică această alocare restrictivă. În 2025, ministerul a avut la dispoziție peste 60 de miliarde de lei, însă datele arată că s-au cheltuit efectiv doar 57,1 miliarde de lei. Guvernul a preluat acest nivel al cheltuielilor reale și l-a transformat în plafon pentru 2026.

Ministerul Finanțelor va publica oficial proiectul de buget în zilele următoare, însă perspectivele pentru sectorul educațional sunt sumbre.

