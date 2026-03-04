Prima pagină » Economic » BNR ține cu dinții de curs. Moneda națională câștigă teren în raport cu euro și dolarul

04 mart. 2026, 15:41, Economic
BNR ține cu dinții de curs. Moneda națională câștigă teren în raport cu euro și dolarul

Cursul valutar a rămas stabil miercuri, în ciuda turbulențelor de pe piețele financiare internaționale pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Banca Națională a României (BNR) a publicat atăzi cursul valutar oficial de referință, iar Euro a scăzut până la 5,0959 lei, de la 5,0981 lei, înregistrat cu o zi înainte. 

În raport cu fracul elvețian, leul a pierdut aproape doi bani, astfel că un franc a ajuns să fie cotat la 5,6064 lei. De asemenea, leul a pierdut un ban și jumătate și în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8584 lei, dar a câștigat aproape un ban și jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3800 lei și a câștigat teren și în raport cu moneda europeană, cotată la 5,0959 lei. Banca Națională a României este atentă la stabilitatea monedei naționale și a interventi pe piață pentru a menține cursul.

BNR a anunțat majorarea indicelui ROBOR

Pe de altă parte, indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populație înainte de luna mai 2019, dar și pentru creditele companiilor în lei, a crescut miercuri la 5,94%, cel mai ridicat nivel de la mijlocul lunii ianuarie. ROBOR la 6 luni a crescut până la 5,96% de la 5,97%, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,02% de la 5,92%.

