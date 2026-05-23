156 de pelerini au avut nevoie de asistență medicală la procesiunea de la Şumuleu Ciuc. Numărul participanților a fost de 330.000

Doar 156 de persoane au avut nevoie de asistenţă medicală, sâmbătă, la pelerinajul de Rusaliile catolice de la Şumuleu Ciuc. La un eveniment de o asemenea amploare este o cifră de nebăgat în seamă. 330.000 de credincioși, potrivit estimărilor Primăriei Miercurea-Ciuc, au participat la procesiune. Cei suferinzi de diferite afecțiuni cronice, acute sau accidente inevitabile au primit îngrijiri atât de la echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita, cât şi de la paramedicii SMURD, transmite Agerpres.

Aproximativ 300.000 de pelerini au ajuns la Șumuleu Ciuc, în județul Harghita. Printre cei prezenți la evenimentul religios se află Sulyok Tamas, președintele Ungariei, aflat în conflict deschis cu premierul Peter Magyar.

Şeful Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita, dr. Péter Szilárd, a declarat pentru AGERPRES că în cele şase corturi medicale instalate la faţa locului au primit îngrijiri 137 de pelerini, 11 fiind transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.

Nimic deosebit

„Cele mai multe cazuri pentru care a trebuit să intervenim au fost traumatismele minore – 29 de cazuri, lipotimii – 27 de cazuri, cefalee – 15, criză de hipertensiune -18 cazuri, colică abdominală – 9 cazuri, reacţii alergice – 6 cazuri”, a precizat acesta. Potrivit medicului, cele mai multe persoane transportate la spital au prezentat luxaţii sau suspiciuni de fracturi la nivelul picioarelor.

Vremea a ținut cu pelerinii

Numărul pelerinilor care au avut nevoie de îngrijiri medicale a fost mai redus decât anul trecut, dr. Peter Szilard fiind de părere că acest lucru se datorează atât vremii favorabile, cât şi comportamentului mai precaut al participanţilor la eveniment.

De asemenea, echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita au acordat asistenţă medicală unui număr de 19 persoane.

Dintre acestea, o persoană cu suspiciune de fractură la picior a fost transportată la spital pentru investigaţii medicale suplimentare, iar 18 persoane cu diverse afecţiuni şi traumatisme au primit îngrijiri medicale la Postul Medical Avansat şi la punctul de prim ajutor amenajate pe Dealul Şumuleu Mic şi în parcarea Catedralei Franciscane.

