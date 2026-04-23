Ce este „Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe și ce semnificație are, de fapt, pe 23 aprilie

Ce semnificații are, de fapt, acest vechi obicei românesc de pe 23 aprilie, legat de sănătate, noroc și tradiții populare?

„Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe a devenit tot mai popular în ultimii ani.

E o tradiție veche, dar de abia acum a ajuns în atenția publicului larg, în „tabloul” redescoperirii tradițiilor românești.

Pe 23 aprilie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Gheorghe, martirul despre care se spune că a învins balaurul din cetatea Silena, aflată în provincia Libiei.

În tradiția creștină, Sfântul Gheorghe este considerat unul dintre cei mai importanți mucenici și un simbol al triumfului binelui asupra răului.

El este, totodată, ocrotitorul armatelor terestre, iar numeroase biserici din țară și din întreaga lume îi poartă numele.

În tradiția populară, această zi este însoțită de numeroase obiceiuri și superstiții, multe din ele păstrate în prezent.

Unde se practică „ritualul urzicării”

Unul din cele mai cunoscute este „ritualul urzicării”. Acest obicei se practică mai ales în Bucovina.

În trecut, tinerii obișnuiau să se atingă ușor sau chiar să se „bată” simbolic cu urzici în ziua de Sfântul Gheorghe.

Gestul reprezenta oarecum un ritual de întărire, menit să aducă sănătate, energie și hărnicie pe parcursul anului.

Oamenii credeau că urzicile „trezesc” corpul și alungă oboseala sau bolile.

Ce alte tradiții și obiceiuri se mai pracică de Sfântul Gheorghe

Se mai spune că obiceiul îi ajută pe tineri să fie mai ageri la munca agricolă.

Reprezintă însă și un fel de purificare simbolică, legată de venirea primăverii și de renașterea naturii.

Există și crezul că urzicile mâncate în această perioadă vor avea efecte benefice asupra sănătății.

Mai mult, se spune că dacă în dimineața de 23 aprilie apare rouă pe iarbă sau pe câmp, anul va fi unul bun.

Dacă plouă, acesta e semn de belșug și recolte bogate.

În consecință, acest „ritual al urzicării” de Sfântul Gheorghe reprezintă o „frescă” din tradițiile populare, o reflecție a legăturii profunde dintre om, natură și ciclurile anotimpurilor în cultura noastră.

