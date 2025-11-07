Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil. Cui trebuie să îi spunem La mulți ani

De sfinții Mihai și Gavril, peste 1,3 milioane de români își serbează ziua onomastică. Este ultima mare sărbătoare înainte de a începe Postul Crăciunului, iar în toate bisericile au loc slujbe speciale. Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril și cui trebuie să îi trimitem urări de La mulți ani.

Pe data de 8 noiembrie, în calendarul ortodox 2025, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Mihail și Gavril. Descoperă ce nume se sărbătoresc de Mihail și Gavril, dar și care sunt cele mai frumoase mesaje pe care le poți trimite sărbătoriților.

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil

În limba ebraică, Mihail se traduce prin „Cine-i ca Dumnezeu”, iar Gavriil se traduce prin „Dumnezeu este puterea mea”. Cele mai întâlnite nume sunt Mihai, Mihaela, Gabriel și Gabriela, însă sunt sărbătoriți și persoanele cu nume derivate și anume: Mihaiela; Mihăiță; Mișu; Mișa; Mihuț; Mihalache; Mihăilă; Mihnea; Mihu; Mihalcea; Michi; Gavrilă; Gabi; Găbiță; Găbița.

Semnificația numelor Sfinților Mihail și Gavriil

Numele Gavril provine din ebraică și se traduce ca „Dumnezeu este puterea mea”. Originea numelui este GabriEl trăgându-se din rădăcina verbală „gabar”, care se traduce drept „a fi puternic” și „El”, prescurtarea de la Elohim, numele lui Dumnezeu.

Mihail se traduce din ebraică prin „Cine-i ca Dumnezeu”. Originea numelui vine de la MihaEl o combinație între cuvintele ebraice „mi” („cine”), „ke” („ca”)și „El” (prescurtare de la Elohim).

Cine au fost arhanghelii Mihail și Gavriil

Mihail este primul înger păzitor care s-a luptat cu îngerii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, este reprezentat în iconografia ortodoxă în costum de soldat, purtând în mână o suliță cu vârful îndreptat spre pământ.

Gavril este considerat a fi mesagerul veștilor bune. Potrivit Noului Testament, el le-a vestit sfinților părinți Ioachim și Ana nașterea Fecioarei maria. De asemenea, vestea cea bună, nașterea Mântuitorului, a fost adusă de Maicii Domnului tot de Arhanghelul Gavriil. Este înfăţişat în icoane ca purtător al unui semn divin, un crin sau o trompetă (în care va suna pentru a anunţa cea de-a doua venire a lui Iisus pe Pământ).