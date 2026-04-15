Nardul este o plantă „medicinală" miraculoasă căreia i se atribuie și calități mistice. Nardul menționat în Biblie, atât în Cântarea Cântărilor, cât și în Evanghelii, în episoadele în care femeile Îl ung pe Iisus cu mir.

Nardul (Nardostachys jatamansi) este o plantă cu flori din familia valerianei care crește în Munții Himalaya. Ea produce un tip de ulei esențial puternic aromat de culoarea ambrei. Uleiul a fost folosit din timpuri străvechi ca parfum, ca medicament și în ceremonii religioase.

Nardul este o plantă rară cu un miros puternic și distinct, ca al unui ulei esențial, care persistă pe piele și păr. Se crede că acesta are și proprietăți medicinale.

Din Himalaya, la Ierusalim

Planta și uleiul de nard sunt folosite din cele mai vechi timpuri în medicina tradițională, iar uleiul, extras din rizomii lemnoși, este utilizat ca parfum și în ceremonii religioase. Specia este considerată pe cale critică de dispariție, potrivit Listei Roșii IUCN a speciilor amenințate, conform Britannica.

Deoarece din fiecare rădăcină se poate obține doar o cantitate mică de ulei, iar recoltarea se face manual, și pentru că Himalaya se aflau la mare distanță de zona în care a trăit Iisus, nardul era un produs foarte rar și extrem de scump în Orientul Mijlociu antic.

Era foarte apreciat pentru proprietățile sale aromatice și medicinale de către greci, romani și egipteni. În vremea lui Iisus, nardul era atât de valoros încât cantitatea folosită de Maria Magdalena pentru a-I unge capul și picioarele ar fi costat echivalentul o mică avere.

Ioan 12:3 – Maria unge picioarele lui Iisus. Maria a luat aproape o jumătate de litru de nard curat, un parfum scump, l-a turnat pe picioarele lui Iisus și I le-a șters cu părul ei. Casa s-a umplut de mirosul parfumului.

