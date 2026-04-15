Prima pagină » Religie » Nardul, planta miraculoasă din Himalaya și călătoria ei spre Ierusalim. Cum a ajuns să fie menționată în Biblie

Nardul este o plantă „medicinală” miraculoasă căreia i se atribuie și calități mistice. Nardul menționat în Biblie, atât în Cântarea Cântărilor, cât și în Evanghelii, în episoadele în care femeile Îl ung pe Iisus cu mir, preia ProTv.

Nardul (Nardostachys jatamansi) este o plantă cu flori din familia valerianei care crește în Munții Himalaya. Ea produce un tip de ulei esențial  puternic aromat de culoarea ambrei. Uleiul a fost folosit din timpuri străvechi ca parfum, ca medicament și în ceremonii religioase.

Nardul este o plantă rară cu un miros puternic și distinct, ca al unui ulei esențial, care persistă pe piele și păr. Se crede că acesta are și proprietăți medicinale.

Din Himalaya, la Ierusalim

Planta și uleiul de nard sunt folosite din cele mai vechi timpuri în medicina tradițională, iar uleiul, extras din rizomii lemnoși, este utilizat ca parfum și în ceremonii religioase. Specia este considerată pe cale critică de dispariție, potrivit Listei Roșii IUCN a speciilor amenințate, conform Britannica.

Deoarece din fiecare rădăcină se poate obține doar o cantitate mică de ulei, iar recoltarea se face manual, și pentru că Himalaya se aflau la mare distanță de zona în care a trăit Iisus, nardul era un produs foarte rar și extrem de scump în Orientul Mijlociu antic.

Era foarte apreciat pentru proprietățile sale aromatice și medicinale de către greci, romani și egipteni. În vremea lui Iisus, nardul era atât de valoros încât cantitatea folosită de Maria Magdalena pentru a-I unge capul și picioarele ar fi costat echivalentul o mică avere.

Ioan 12:3 – Maria unge picioarele lui Iisus. Maria a luat aproape o jumătate de litru de nard curat, un parfum scump, l-a turnat pe picioarele lui Iisus și I le-a șters cu părul ei. Casa s-a umplut de mirosul parfumului.

Un simbol profetic

Folosirea unui ulei atât de valoros nu a fost doar un act de generozitate, ci și unul cu sens profetic, legat de pregătirea pentru înmormântare. Iuda a criticat gestul din cauza costului, însă Iisus l-a apreciat ca fiind unul cu semnificație spirituală.

Marcu 14:3 – Vasul de alabastru. O femeie a venit cu un vas de alabastru plin cu parfum foarte scump, din nard curat. A spart vasul și a turnat parfumul pe capul lui.

Cântarea Cântărilor 1:12; 4:13–14. Nardul apare ca simbol al iubirii: „Cât timp regele era la masă, parfumul meu și-a răspândit mireasma.” „Plantele tale sunt ca o grădină… cu tot felul de arbori aromatici… inclusiv nard.”

Aceste pasaje leagă nardul de iubire și de apropierea dintre doi oameni.

Nardul, simbol al iubirii, credinței și sacrificiului

Datorită valorii sale, nardul simboliza dăruirea totală. Gesturile femeilor din Evanghelii au fost considerate excesive, dar Iisus le-a numit frumoase. A fost o formă de închinare costisitoare.

Iisus leagă direct gestul de moartea Sa apropiată. În tradiția evreiască, mirodeniile și uleiurile erau folosite la înmormântare. Nardul anticipa acest moment, conform gracefiber.

Deși nu era inclus în uleiul sfânt din Exod, nardul era folosit în contexte regale. Ungerea lui Iisus cu nard sublinia statutul Său de rege și preot.

În Iudeea secolului I, 300 de dinari reprezentau salariul anual al unui muncitor. Nardul era transportat pe rute comerciale speciale și păstrat în vase de alabastru pentru a-și menține aroma. Era un produs rar și de lux.

