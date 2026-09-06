Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat speranța că vizitele emisarilor speciali ai președintelui american Donald Trump la Moscova și Kiev „vor aduce rezultate concrete și vor deschide calea pentru diplomație”.

„Inima mea este alături de poporul suferind din Ucraina, care de ani de zile trăiește în anxietate și frică. Vă îndemn din nou să puneți capăt violenței, să opriți distrugerile și să deschideți inimile pentru dialog și pace.

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Papa a salutat eforturile de pace depuse și sper că negocierile vor fi reluate pentru rezultate concrete.

„Sper că eforturile depuse în ultimele zile pentru reluarea negocierilor vor aduce rezultate concrete și vor deschide calea pentru diplomație. Să ne rugăm împreună Domnului ca armonia să triumfe în fiecare conflict din întreaga lume”, a scris Papa Leon.

Putin și-a exprimat aprecierea față de emisarii lui Trump

Președintele rus, vizibil încântat când i-a întâmpinat pe Steve Witkoff și Jared Kushner, și-a exprimat aprecierea și i-a urat „toate cele bune” omologului său american.

„Înainte de a începe discuția, aș aprecia să le transmit delegației toate cele bune și recunoștința mea pentru președintele Statelor Unite, domnul Trump”, a spus Putin.

Anterior, Donald Trump a declarat că cei doi emisari ai săi au un plan pe care pe care îl vor prezenta lui Vladimir Putin și lui Volodimir Zelenski.

„I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori extraordinari. Au făcut o treabă excelentă și i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Au la ei propunere pentru a pune capăt războiului. Și s-ar putea să existe șanse mari să reușim. Avem o idee pentru pace”, a declarat Donald Trump.

Președintele rus a notificat că Rusia va suspenda operațiunile de bombardarea Kievului pentru trei zile, începând de azi, de la miezul nopții. Liderul rus a specificat că armistițiul vizează doar suspendarea bombardării capitalelor celor două țări, Moscova și Kiev.

Sursa Foto: Profimedia/Shutterstock