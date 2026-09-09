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Sărbătoare importantă astăzi, 9 septembrie 2026. Ce sfinții sunt prăznuiți în calendarul ortodox

Sărbătoare importantă astăzi, 9 septembrie 2026. Ce sfinții sunt prăznuiți în calendarul ortodox
Sărbătoare importantă astăzi, 9 septembrie / Sursa FOTO: doxologia.ro
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Creștinii ortodocși îi sărbătoresc astăzi, 9 septembrie, pe Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Ziua de 9 septembrie este trecută cu semn de sărbătoare în calendarul ortodox, fiind și zi de post, întrucât anul acesta cade miercuri.

Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, sunt, potrivit tradiției creștine, bunicii Mântuitorului Iisus Hristos. Sărbătoarea are loc în ziua de după Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie.

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În aceeași zi mai sunt pomeniți Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău, Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona, Sfântul Mucenic Severian și Sfinții Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic.

Cine au fost Sfinții Ioachim și Ana

Ioachim și Ana sunt prezentați în tradiția Bisericii drept părinții Maicii Domnului. Potrivit relatărilor păstrate în tradiția creștină, cei doi erau oameni credincioși și înstăriți, care obișnuiau să împartă din bunurile lor celor săraci și să aducă daruri la templu. Ei nu au avut copii timp de mulți ani. Potrivit tradiției, această situație a reprezentat o mare încercare pentru ei, însă Ioachim și Ana au continuat să se roage și să își păstreze credința.

După o perioadă îndelungată, Ana a născut-o pe Maria, cea care avea să devină Maica Domnului. De aceea, Ioachim și Ana ocupă un loc important în tradiția Bisericii Ortodoxe.

Ordinea sărbătorilor are o logică simbolică. Pe 8 septembrie este prăznuită Nașterea Maicii Domnului, iar pe 9 septembrie sunt pomeniți părinții ei, Ioachim și Ana. Astfel, cele două zile sunt legate direct de nașterea și familia Maicii Domnului.

Pentru credincioși, ziua reprezintă un moment de cinstire a părinților Maicii Domnului și de participare la slujbele dedicate acestora. De exemplu, în București, Biserica „Sfântul Gheorghe” Nou are programată pe 9 septembrie Sfânta Liturghie dedicată Sfinților Ioachim și Ana.

Ce alți sfinți sunt pomeniți astăzi

Calendarul ortodox din 9 septembrie îi mai menționează pe:

  • Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău
  • Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona
  • Sfântul Mucenic Severian
  • Sfinții Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic.

Cum 9 septembrie 2026 cade într-o zi de miercuri, iar miercurea și vinerea sunt, în mod obișnuit, zile de post în calendarul ortodox, calendarul pentru această dată indică zi de post. Unele calendare ortodoxe indică pentru această zi și dezlegare la untdelemn și vin.

Ziua de 9 septembrie este asociată în primul rând cu numele Ioachim și Ana, datorită prăznuirii părinților Maicii Domnului. Persoanele care poartă aceste nume își pot sărbători astăzi ziua onomastică.

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