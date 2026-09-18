Mobilizare fără precedent. Bikerii din întreaga țară au turat motoarele pe Transfăgărășan, alături de prietenii cu dizabilități. Ionuț Stancovici, Caiac Smile: „Au venit cu motoarele cu ataș pe trailere sau chiar pe roți ca să ne sprijine”

La Bâlea Lac, într-o parcare plină de motociclete, e greu să citești la prima lectură cine a venit pentru prima dată aici și cine știe deja fiecare serpentină a Transfăgărășanului. Aici, adrenalina și disciplina sporturilor montane sunt însoțite permanent de zgomotul motoarelor. Bikerii își dau jos căștile, se salută, se adună în grupuri. Printre bestiile pe două roți care trec o linie imaginară de sosire în parcare sunt neobișnuit de multe motoare cu ataș. Pasagerii își scot și ei căștile cu un uriaș zâmbet de bucurie cât un strigăt de victorie.

Cei mai mulți dintre ei sunt pentru prima dată pe multe, la o altitudine de peste 2000 de metri. Asociația Caiac SMile a organizat această experiență unică pentru zeci de persoane cu dizabilități, într-o acțiune fără precedent în România, alături de motocicliști din mai multe cluburi din țară. Li s-au alăturat campioni paralimpici, printre care Alexandru Bologa, campion mondial și european la para judo în 2025, desemnat Sportivul Anului în cadrul Galei Sportului Paralimpic 2026.

Comunitatea Caiac Smile, construită în jurul sportului

„Momentul este unic, fain, o experiență la care mulți dintre cei care suntem aici nici nu visau până acum. Dacă m-ai fi întebat acum o lună dacă vin cu motorul aici aș fi râs”, ne mărturiseșteAna Maria Junjan, beneficiar și prieten al Asociației Caiac Smile, fondator al Asociației Pasito România.

Ana Maria este în comunitatea Caiac Smile de patru ani, timp în care, povestește ea, și-a întărit încrederea că își poate ridica nivelul de autonomie. Și a înființat o asociație pentru a-i ajuta, la rândul său, pe cei care fac primii pași pe drumul lung și anevoios către recuperare.

Asociația Club Sportiv Caiac SMile, înființată de Ionuț Stancovici – antrenor și caiacist de performanță – construiește din 2018 această comunitate de suport și incluziune pentru persoanele cu dizabilități. Ionuț a luptat să le deschidă lumea sportului – caiac, schi și alte sporturi montane altfel greu accesibile.

Mobilizare fără precedent a bikerilor pentru prietenii cu dizabilități

Evenimentul de pe Transfăgărășan este o premieră în România și marchează prima colaborare dintre Caiac SMile și Betano, partenerul unic al inițiativei.

Parteneriatul pornește de la o convingere comună: spiritul de aventură nu ar trebui limitat de bariere fizice sau de lipsa accesului. Prin platforma sa de responsabilitate socială, „Imposibilul devine posibil”, Betano susține experiențe care transformă curajul în progres și creează contexte reale în care oamenii pot participa, explora și trăi experiențe care le-au fost până acum inaccesibile.

Proiectele din anii precedenți ale ONG-ului au a atras un număr impresionant de participanți, reunind personalități din lumea sportului, jurnaliști și artiști talentați, construind o comunitate de suport emoțional, social, logistic și terapeutic pentru prietenii cu dizabilități. Acum a mobilizat cluburile de motocicliști din țară pentru a le oferi o experiență de neuitat și o victorie de mare preț: cucerirea Transfăgărășanului pe două roți.

Un traseu de adrenalină care a devenit accesibil tuturor

Motocicletele cu ataș turează pe serpentine și ajung în parcarea de la Bâlea Lac, rând pe rând. Bikerii își scot căștile la sosire, la fel și prietenii lor din ataș, dezvăluind un zâmbet uriaș și molipsitor. Un traseu de adrenalină pură care, astăzi, a devenit accesibil tuturor.

„Pe mine mă încarcă foarte mult Transfăgărășanul de câte ori vin aici și urc cu motocicleta și le mulțumesc partenerilor de la Betano că au înțeles ideea mea de a aduce persoane cu dizabilități aici în ataș. Mă bucur foarte mult că am reușit să aducem din țară, de peste tot motoare cu ataș, pentru că nu sunt foarte multe. Și, mai ales, nu sunt foarte multe care pot să urce până aici, sus. Sunt unele modele mai vechi, dar am găsit și am reușit să le aducem pe trailere. Unii bikeri au venit chiar pe roți ca să ne sprijine, să se implice în această acțiune, iar motocicliștii care ne-au însoțit, sunt, bineînțeles, niște oameni extraordinari care au venit din Iași, din Cluj, de peste tot din din țară, din București și așa mai departe”, a declarat pentru GÂNDUL Ionuț Stancovici.

Bikerii au venit din mai multe colțuri ale țării, au căutat motociclete cu ataș, au urcat unele dintre ele pe trailere și au făcut sute de kilometri pentru o zi pe care au vrut să le-o ofere prietenilor cu dizabilități. Pentru ei, comunitatea înseamnă și drumuri împreună, și sprijin, și echipa cu care pornești la drum. Efortul este uriaș. Pentru motocicliști, atașul este o configurație neobișnuită pentru multe dintre motocicletele moderne. Și presupune nu doar intervenția tehnică, ci și demersuri de autorizare.

Iar atașul, o piesă care pentru motocicliști înseamnă mai degrabă nostalgie, aventură și pasiune pentru motocicletele atipice, devine aici un spațiu de accesibilitate și incluziune.

Sportul, adaptat pentru prietenii cu dizabilități

Ideea a pornit de la echipa Caiac Smile, asociația care de ani de zile face eforturi să mute sportul adaptat din zona de excepție în zona experiențelor normale de viață.

„Noi cei din Caiac Smile, mai ales, suntem sportivi toți și suntem amatori de adrenalină”, spune Denisa Oșan, manager de proiecte al asociației.

Denisa povestește că a intrat recent în clubul WIMA – Asociația Internațională a Femeilor Motocicliste, care are reprezentare și în România. Li s-au alăturat cei din Widows Sons și mulți alții care nu au purtat neapărat brandul clubului.

Comunitatea moto dă un semnal puternic de solidaritate

Întreaga mobilizare a transformat ceea ce pentru un motociclist este o tură pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, acces la o experiență care altfel poate fi foarte greu de trăit pentru prietenii mai fragili.

„Dacă eu mă urc pe motor și pot să vin pe Transfăgărășan să mă bucur de munte (…) la fel vreau să poată să facă asta și beneficiarii noștri, și prietenii noștri. Că sunt prietenii noștri în primul rând și apoi sunt beneficiari”, adaugă Denisa.

Evenimentul nu este doar despre o plimbare pe munte. Este vorba despre adaptarea unui mod de a călători pentru ca experiența să poată fi împărtășită.

La Bâlea Lac, motocicliștii și pasagerii lor au devenit, pentru o zi, parte din aceeași comunitate. Se fac fotografii, se schimbă impresii, se admiră motocicletele și peisajul. Se râde mult.

Iar comunitatea moto a răspuns exact în spiritul ei de solidaritate

„La prima strigare, cu siguranță vom avea zeci, sute de participanți”, spune Denisa, privind deja către posibilitatea unei noi ediții a raliului de motoare cu prietenii Caiac SMile.

O rețea extinsă de sprijin pentru persoanele cu dizabilități

În șapte ani, Caiac SMile și-a extins misiunea de la sport la educație, integrare socială și accesibilizare. Ideea de la care au pornit proiectele rămâne însă aceeași: libertatea de mișcare și posibilitatea de a participa la viața comunității. Caiacul și schiul au fost primele domenii în care au fost adaptate echipamente și activități pentru persoane cu dizabilități. Stancovici s-a instruit inclusiv în Austria pentru folosirea monoschiului, iar proiectele asociației au dus la apariția primilor și singurilor monitori de schi în scaun rulant acreditați din România.

Apoi au venit alte proiecte.

Hochei adaptat, tabere de viață activă și independentă, accesibilizarea litoralului, proiecte privind mobilitatea urbană și inițiative educaționale. Peste 3.000 de persoane cu dizabilități au participat, potrivit datelor furnizate de asociație, la proiectele și taberele sale de sport adaptat.

O rețea de suport de peste 200 de asociații

Iar în spatele lor s-a format o rețea mult mai largă. Caiac Smile lucrează cu peste 200 de asociații din România, spune Ionuț Stancovici. La evenimentul de pe Transfăgărășan au ajuns două autocare cu persoane cu dizabilități, iar alte grupuri au venit sau urmau să vină din mai multe localități.

„Lucrăm cu peste 200 de asociații din România. Au venit două autocare cu persoane cu dizzabilități. Sunt mai multe asociații care vin cu mulți copii. A trebuit să ne conectăm cu ele pentru că da, este o bucurie foarte mare să-i aduci aici și să te bucuri să-i urci pe munte, exact cum mergem noi cu motoarele. Dar ei duc experiența acasă și apoi se duc în terapii, unde această bucurie le menține tonusul. E foarte important în terapia de recuperare pe care acești copii, oameni trebuie să o facă toată viața. Este clar că este munca acestor minunate asociații în România care au o misiune grea”, spune Ionuț Stancovici.

Pentru că o zi pe munte poate fi spectaculoasă, dar nu rezolvă singură problemele cu care acești oameni se întorc acasă. După excursie urmează terapiile, recuperarea, educația și efortul cotidian pentru independență. De aceea, pentru Caiac SMile, sportul este punctul de intrare într-un ecosistem mai larg de sprijin. Și în această rețea, explică Ionuț, au intrat și autoritățile locale – ISU, Salvamont, Poliția, Jandarmeria – care le-au acordat tot suportul.

De la sport, la incluziune socială

În cei șapte ani de activitate, Asociația Caiac SMile a cunoscut o dezvoltare impresionantă, adaptându-și proiectele pentru a răspunde unei game largi de nevoi ale persoanelor cu dizabilități. Păstrând pasiunea pentru sport ca nucleu al activității sale, asociația și-a extins semnificativ sfera de acțiune, abordând aspecte sociale, educative și profesionale esențiale.

Printre proiectele de impact ale asociației din 2024 se numără accesibilizarea litoralului românesc: inițiativă care deschide plajele țării pentru vizitatorii cu mobilitate redusă, Ghidul de bune practici în turism: elaborat în colaborare cu Ministerul Turismului, Discover România și ANPDPD, precum și Transport accesibil – un parteneriat cu Bolt România pentru îmbunătățirea mobilității urbane.

Disclaimer: Evenimentul din 15-16 septembrie 2026, de a mobiliza în premieră cluburile de bikeri pentru a aduce persoanele cu dizabilități pe Transfăgărășan și articolul a fost susținute de Betano.