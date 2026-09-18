Un livrator Glovo, originar din Gambia, reținut după ce ar fi agresat o tânără, în Capitală

Polițiștii de la Direcția Generală a Municipiului București au reținut un bărbat, de 30 de ani, cercetat într-un dosar penal pentru agresiune sexuală, lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urmă cu două zile, o tânără de 25 de ani a reclamat că ar fi fost agresată de bărbat iar polițiștii, sosiți la fața locului, au constatat că fapta se confirmă. Bărbatul ar fi atins-o pe tânără într-o zonă intimă, aceasta a reacționat, timp în care mai mulți locuitori, aflați în apropiere, au intervenit în ajutorul fetei până la sosirea forțelor de ordine, potrivit stiripesurse.ro.

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În jurul orei 22.00, polițiștii Secției 8 au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din sectorul 2, o persoană fusese agresată fizic. Echipajele deplasate la fața locului au constatat că victima era o tânără în vârstă de 25 de ani.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, care, în urma cercetărilor, au identificat un bărbat de 30 de ani suspectat de comiterea faptelor.

Bărbatul ar fi atins-o și ar fi lovit-o în față pe tânără

Conform informațiilor oficiale, bărbatul ar fi atins-o pe tânără într-o zonă intimă, profitând, potrivit anchetatorilor, ”de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra și de a-și exprima voința determinată de modalitatea intempestivă în care a acționat”.

Surse apropiate anchetei precizează că bărbatul, originar din Gambia, se deplasa pe bicicletă și purta o geantă de livrator Glovo. El ar fi trecut pe lângă două tinere, iar pe femeia de 25 de ani ar fi lovit-o cu palma peste fese.

Tânăra ar fi reacționat și l-ar fi confruntat în legătură cu gestul său. În acel moment, bărbatul ar fi lovit-o cu pumnul în față, după care ar fi încercat să plece. Mai multe persoane au intervenit în ajutorul victimei.

”Poliția Capitalei le mulțumește cetățenilor care au intervenit în sprijinul persoanei vătămate și au contribuit la gestionarea situației până la sosirea polițiștilor. Astfel de reacții civice pot fi importante pentru protejarea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate și pentru sesizarea promptă a autorităților”, a transmis instituția.

Bărbatul are permis de ședere în România și nu figurează cu alte fapte comise anterior pe teritoriul țării. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea formulată de anchetatori.