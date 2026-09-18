Prima pagină » Economic » Jurnaliștii români angajați la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan și publică presupuse „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă persistă criza politică

Jurnaliștii români angajați la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan și publică presupuse „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă persistă criza politică

Jurnaliștii români angajați la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan și publică presupuse „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă persistă criza politică
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sub aparența unei analize echidistante despre situația financiară a României, la o privire mai atentă, care a scăpat „propagandei lui Bolojan” din România, articolul este semnat de două românce care lucrează pentru celebra agenție de presă Bloomberg. Conform articolului, Fitch, cea mai mare agenție de rating din lume, avertizează că, dacă instabilitatea politică continuă, România riscă să intre în categoria „junk”. În realitate, următoarea evaluare Fitch va veni abia peste patru luni, deci foarte departe de momentul actual. Toate aceste elemente indică, de fapt, presiuni asupra Parlamentului României pentru a vota executivul lui Bolojan, Siegfried Mureșan.

Jurnalistele românce angajate la publicația americană au publicat materialul într-un moment în care Siegfried Mureșan, noul premier desemnat, încearcă să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru instalarea noului Executiv.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 17 septembrie pe europarlamentarul PNL, după consultările cu partidele parlamentare, însă a precizat că nu există o majoritate conturată.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sursa foto: Captură de ecran Bloomberg

De altfel, materialul a fost preluat rapid în România și prezentat în zona de comunicare favorabilă lui Bolojan, în termenii editoriali ai acestui articol, drept o analiză echidistantă și un „avertisment Bloomberg”.

Diferența dintre titlul alarmist și situația oficială a ratingului este însă esențială: Fitch nu a anunțat o retrogradare a României și nu a mutat ratingul în categoria „junk”.

„Avertismentul Fitch” este, de fapt, declarația unui analist într-un interviu pentru Bloomberg

Malgorzata Krzywicka, director și analist principal pentru România și Polonia în cadrul Fitch Ratings, a vorbit pentru Bloomberg despre riscurile pe care prelungirea crizei politice le poate crea pentru evaluarea fiscală a României. Mesajul transmis este condiționat: cu cât România rămâne mai mult fără un guvern funcțional, cu atât apar mai multe întrebări privind predictibilitatea fiscală și capacitatea statului de a realiza ajustările necesare.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât mai mult ridică semne de întrebare cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustarea necesară”, a spus Krzywicka în interviul pentru Bloomberg.

Cu alte cuvinte, în acest moment nu există o decizie Fitch de retrogradare a României. Există o declarație a unui analist Fitch despre posibilitatea unei asemenea evoluții dacă problemele politice și fiscale persistă. Este o diferență importantă, mai ales într-un material prezentat publicului drept un „avertisment Fitch”.

De altfel, la sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-, cu perspectivă negativă. BBB- este în continuare ultimul nivel din categoria „investment grade”, înainte de categoria speculativă „junk”. Agenția urmează să publice următoarea evaluare a ratingului suveran în ianuarie 2027.

„Ștacheta” se ridică, dar retrogradarea nu este automată

Dincolo de formulările spectaculoase cu privire la apropierea României de categoria „junk”, declarațiile analistei Fitch indică o situație mai nuanțată. Aceasta vorbește despre o serie de condiții care trebuie îndeplinite pentru ca România să-și păstreze în continuare calificativul:

  • reducerea deficitului;
  • un plan fiscal credibil;
  • capacitatea unui guvern funcțional de a pune în aplicare măsurile anunțate.

Krzywicka a spus că România are nevoie de o corecție suplimentară de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB. De asemenea, Fitch estimează în prezent deficitul țării noastre pentru 2026 la 5,9% din PIB, sub ținta stabilită de Guvernul României de 6,2%.

În continuare, analista susține că bugetul pentru 2027 și o traiectorie credibilă de revenire către pragul de 3% din PIB a deficitului bugetar sunt esențiale pentru evitarea retrogradării.

Următorul test pentru România nu este la Fitch, ci la S&P

În timp ce următoarea evaluare Fitch este programată pentru ianuarie 2027, un alt reper important vine mult mai devreme. S&P Global Ratings va anunța pe 2 octombrie noua evaluare pentru România, care se află în prezent la ultima treaptă recomandată investițiilor.

Agenția urmărește, printre altele, capacitatea Guvernului de a continua reducerea deficitului și atragerea fondurilor europene.

Prin urmare, calendarul agențiilor arată că România se află într-o perioadă de monitorizare atentă, însă evaluările sunt distincte și au propriile proceduri și date de publicare.

Declarația unui analist Fitch într-un interviu Bloomberg nu trebuie confundată cu o nouă decizie formală de rating a agenției.

Mai mult, în declarațiile citate de Bloomberg, Krzywicka descrie reacția generală a pieței la actuala criză politică drept „relativ blândă”. Potrivit analistei, intrările de fonduri europene și evoluția deficitului din acest an au contribuit la menținerea accesului României la piețele financiare, oferind țării o anumită plasă de siguranță în contextul actual.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Siegfried Mureșan, propunerea USR-Bolojan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României. Europarlamentarul a fost propus înainte să confirme că vrea să ocupe funcția
17:18
Siegfried Mureșan, propunerea USR-Bolojan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României. Europarlamentarul a fost propus înainte să confirme că vrea să ocupe funcția
UPDATE Piața Victoriei s-a liniștit, după o zi de foc. Poliția a anunțat că s-au deschis toate arterele blocate
17:47, 15 Sep 2026
Piața Victoriei s-a liniștit, după o zi de foc. Poliția a anunțat că s-au deschis toate arterele blocate
INVESTIȚIE Dorinel Umbrărescu își extinde imperiul industrial. A depus ofertă pentru achiziția unei uzine falimentare
15:14, 15 Sep 2026
Dorinel Umbrărescu își extinde imperiul industrial. A depus ofertă pentru achiziția unei uzine falimentare
FLASH NEWS Litrul de benzină, ar putea sări de 10 lei. Cât au ajuns să coste carburanții în România
14:16, 15 Sep 2026
Litrul de benzină, ar putea sări de 10 lei. Cât au ajuns să coste carburanții în România
CONTROVERSĂ 257 de zile fără buget la CFR Călători. Sindicaliștii cer explicații de la Finanțe și avertizează că trenurile se vor opri
10:40, 15 Sep 2026
257 de zile fără buget la CFR Călători. Sindicaliștii cer explicații de la Finanțe și avertizează că trenurile se vor opri
ECONOMIE Alexandru Nazare susține că economia dă semne de însănătoșire, dar avertizează că „România nu își permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”
22:51, 14 Sep 2026
Alexandru Nazare susține că economia dă semne de însănătoșire, dar avertizează că „România nu își permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”
Mediafax
Lovitură pe piața petrolului: Chinezii au găsit o nouă metodă de rafinare
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Putin dă lovitură multinaționalelor. Mari lanțuri europene trec sub controlul unei companii rusești
Click
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Evoluția ar putea să nu fie atât de aleatorie pe cât se credea, dezvăluie un nou studiu
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
REACȚIE PSD: USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților. Ce i-a determinat pe social-democrați să reacționeze
18:45
PSD: USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților. Ce i-a determinat pe social-democrați să reacționeze
FLASH NEWS 13 deputați PSD propun eliminarea descendenților din procedura de redobândire a cetățeniei române. Măsura îi afectează direct pe cetățenii R. Moldova
18:42
13 deputați PSD propun eliminarea descendenților din procedura de redobândire a cetățeniei române. Măsura îi afectează direct pe cetățenii R. Moldova
FLASH NEWS Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi
18:35
Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi
AGRICULTURĂ Guvernul a stabilit despăgubirile pentru seceta din 2025: până la 333 de lei/hectar pentru porumb și floarea-soarelui
18:04
Guvernul a stabilit despăgubirile pentru seceta din 2025: până la 333 de lei/hectar pentru porumb și floarea-soarelui
FLASH NEWS Canada vrea să se alăture împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
17:53
Canada vrea să se alăture împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
ULTIMA ORĂ Teroristul Omar Hayssam poate rămâne în România. Instanța i-a admis contestația. Decizia e definitivă
17:47
Teroristul Omar Hayssam poate rămâne în România. Instanța i-a admis contestația. Decizia e definitivă

Cele mai noi

Trimite acest link pe