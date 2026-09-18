Sub aparența unei analize echidistante despre situația financiară a României, la o privire mai atentă, care a scăpat „propagandei lui Bolojan” din România, articolul este semnat de două românce care lucrează pentru celebra agenție de presă Bloomberg. Conform articolului, Fitch, cea mai mare agenție de rating din lume, avertizează că, dacă instabilitatea politică continuă, România riscă să intre în categoria „junk”. În realitate, următoarea evaluare Fitch va veni abia peste patru luni, deci foarte departe de momentul actual. Toate aceste elemente indică, de fapt, presiuni asupra Parlamentului României pentru a vota executivul lui Bolojan, Siegfried Mureșan.

Jurnalistele românce angajate la publicația americană au publicat materialul într-un moment în care Siegfried Mureșan, noul premier desemnat, încearcă să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru instalarea noului Executiv.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 17 septembrie pe europarlamentarul PNL, după consultările cu partidele parlamentare, însă a precizat că nu există o majoritate conturată.

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De altfel, materialul a fost preluat rapid în România și prezentat în zona de comunicare favorabilă lui Bolojan, în termenii editoriali ai acestui articol, drept o analiză echidistantă și un „avertisment Bloomberg”.

Diferența dintre titlul alarmist și situația oficială a ratingului este însă esențială: Fitch nu a anunțat o retrogradare a României și nu a mutat ratingul în categoria „junk”.

„Avertismentul Fitch” este, de fapt, declarația unui analist într-un interviu pentru Bloomberg

Malgorzata Krzywicka, director și analist principal pentru România și Polonia în cadrul Fitch Ratings, a vorbit pentru Bloomberg despre riscurile pe care prelungirea crizei politice le poate crea pentru evaluarea fiscală a României. Mesajul transmis este condiționat: cu cât România rămâne mai mult fără un guvern funcțional, cu atât apar mai multe întrebări privind predictibilitatea fiscală și capacitatea statului de a realiza ajustările necesare.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât mai mult ridică semne de întrebare cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustarea necesară”, a spus Krzywicka în interviul pentru Bloomberg.

Cu alte cuvinte, în acest moment nu există o decizie Fitch de retrogradare a României. Există o declarație a unui analist Fitch despre posibilitatea unei asemenea evoluții dacă problemele politice și fiscale persistă. Este o diferență importantă, mai ales într-un material prezentat publicului drept un „avertisment Fitch”.

De altfel, la sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-, cu perspectivă negativă. BBB- este în continuare ultimul nivel din categoria „investment grade”, înainte de categoria speculativă „junk”. Agenția urmează să publice următoarea evaluare a ratingului suveran în ianuarie 2027.

„Ștacheta” se ridică, dar retrogradarea nu este automată

Dincolo de formulările spectaculoase cu privire la apropierea României de categoria „junk”, declarațiile analistei Fitch indică o situație mai nuanțată. Aceasta vorbește despre o serie de condiții care trebuie îndeplinite pentru ca România să-și păstreze în continuare calificativul:

reducerea deficitului;

un plan fiscal credibil;

capacitatea unui guvern funcțional de a pune în aplicare măsurile anunțate.

Krzywicka a spus că România are nevoie de o corecție suplimentară de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB. De asemenea, Fitch estimează în prezent deficitul țării noastre pentru 2026 la 5,9% din PIB, sub ținta stabilită de Guvernul României de 6,2%.

În continuare, analista susține că bugetul pentru 2027 și o traiectorie credibilă de revenire către pragul de 3% din PIB a deficitului bugetar sunt esențiale pentru evitarea retrogradării.

Următorul test pentru România nu este la Fitch, ci la S&P

În timp ce următoarea evaluare Fitch este programată pentru ianuarie 2027, un alt reper important vine mult mai devreme. S&P Global Ratings va anunța pe 2 octombrie noua evaluare pentru România, care se află în prezent la ultima treaptă recomandată investițiilor.

Agenția urmărește, printre altele, capacitatea Guvernului de a continua reducerea deficitului și atragerea fondurilor europene.

Prin urmare, calendarul agențiilor arată că România se află într-o perioadă de monitorizare atentă, însă evaluările sunt distincte și au propriile proceduri și date de publicare.

Declarația unui analist Fitch într-un interviu Bloomberg nu trebuie confundată cu o nouă decizie formală de rating a agenției.

Mai mult, în declarațiile citate de Bloomberg, Krzywicka descrie reacția generală a pieței la actuala criză politică drept „relativ blândă”. Potrivit analistei, intrările de fonduri europene și evoluția deficitului din acest an au contribuit la menținerea accesului României la piețele financiare, oferind țării o anumită plasă de siguranță în contextul actual.