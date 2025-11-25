Prima pagină » Sport » Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare

Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare

25 nov. 2025, 09:51, Sport
Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
Caiac SMile ajută persoanele cu dizabilități, iar oamenii pot trăi experiențe autentice și pline de viață. După taberele de vară, de schi și sporturi de iarnă sau integrarea prin călărie, acum a avut loc un alt eveniment: cei cu dizabilități au putut să se bucure în deplină siguranță de răsăritul soarelui în vârf de munte.

Alexandru și Anastasia Cebotari au fost cei care au trăit acest vis. Ascensiunea lor a fost sprijinită de Vasi Grecu, cercetaș din Făgăraș și inițiatorul proiectului Eco Scout Copăcel, o bază de la poalele Făgărașului ce oferă condiții sigure și adaptate pentru asemenea experiențe.

Caiac SMile adaugă un nou capitol misiunii sale. „Visul nostru este ca nicio barieră fizică să nu mai stea între oameni și frumusețea naturii. Fiecare pas pe munte, fiecare zâmbet din vârful cortului este o dovadă că putem urca împreună, indiferent de provocări”, a spus Ionuț Stancovici pentru echipa Caiac SMile.

Cum au urcat persoanele cu dizabilități muntele și au trăit răsăritul de soare

Caiac SMile, în cei șapte ani de activitate, a evoluat dintr-o simplă organizație sportivă într-o adevărată comunitate construită pe nevoile sociale, educaționale, sportive și profesionale ale persoanelor marginalizate, din medii defavorizate, în special ale celor cu dizabilități.

Pornind de la pasiunea pentru caiacul de performanță, organizația a reușit să depășească bariere și să aducă oamenii împreună prin sport. Misiunea Caiac SMile s-a transformat într-una profundă și nobilă din momentul în care a redat libertatea de mișcare persoanelor dependente de scaunul rulant. Fiecare zâmbet readus pe chipul unei persoane cu dizabilități și fiecare limită depășită au reprezentat pași importanți către integrare și incluziune.

Dincolo de activitățile sportive, Caiac SMile și-a extins misiunea, sprijinind accesibilizarea în domenii esențiale precum educația, integrarea socială și incluziunea. Fiecare proiect implementat a devenit o verigă într-un lanț care susține dezvoltarea holistică a beneficiarilor, ajutându-i să-și transforme dizabilitățile în abilități, fără a neglija rolul fundamental pe care sportul îl joacă în viețile acestora. Cei care doresc să susțină evenimentele sportive ale asociației, pot trimite un SMS cu textul SMILE la 8845 pentru a dona 2 euro lunar pentru accesibilizarea și promovarea sportului fără bariere pentru persoanele cu nevoi speciale.

