Teroristul Omar Hayssam poate rămâne în România. Instanța i-a admis contestația. Decizia e definitivă

Curtea de Apel București a admis vineri contestația sirianului Omar Hayssam, cu privire la decizia autorităților de a-l îndepărta de pe teritoriul României și de a-l trimite în Siria, transmite G4Media.

„Ca urmare a Decizei Curții de Apel București din data de 18 septembrie a.c., prin care a fost anulată ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București privind dispunerea măsurii custodiei publice față de cetățeanul străin, Inspectoratul General pentru Imigrări a retras dispozitivul de pază și supraveghere de la unitatea spitalicească. Punerea în aplicare a măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României continuă, întrucât Decizia de returnare emisă pe numele acestuia rămâne în vigoare. Demersurile privind returnarea vor fi derulate în funcție de evoluția stării de sănătate a persoanei în cauză, cu respectarea tuturor prevederilor legale”, se arată în decizia instanței.

Apărarea a susținut că starea sa de sănătate nu îi permite să fie transportat cu avionul și invocă și riscurile la care acesta s-ar expune în cazul întoarcerii în Siria.

Omar Hayssam, condamnat definitiv în România în mai multe dosare, a fost adus în fața instanței după ce autoritățile au decis îndepărtarea sa de pe teritoriul țării.

Avocatul sirianului a susținut că acesta suferă de Parkinson în stadiu avansat și că are nevoie de tratament medical, scrie Gândul. Apărarea afirmă că Hayssam ar fi avut inclusiv un episod medical în perioada în care s-a aflat în custodia autorităților și că transportarea sa cu avionul ar reprezenta un risc.

Un alt argument prezentat în instanță este legat de situația lui Hayssam în Siria. Avocatul susține că acesta a fost condamnat acolo la patru ani de închisoare cu executare și a depus documente în acest sens.

De cealaltă parte, Inspectoratul General pentru Imigrări a susținut măsura îndepărtării.

Reprezentanții instituției au arătat că Hayssam refuză să se întoarcă în Siria, ceea ce poate crea riscul ca acesta să se sustragă de la executarea măsurii de îndepărtare.

Hayssam a fost condamnat în România în dosare privind, între altele, răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, infracțiuni economice și terorism. El a fost extrădat din Siria în 2013 și a executat pedepse în penitenciarele din România.