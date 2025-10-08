Prima pagină » Sănătate » Cum să scapi de răceală cu remediile NATURISTE recomandate de Lidia Fecioru și Anca Serea

Cum să scapi de răceală cu remediile NATURISTE recomandate de Lidia Fecioru și Anca Serea

08 oct. 2025, 21:02, Sănătate
Odată cu începerea toamnei, nu doar că temperaturile scad, dar vine și sezonul gripelor și răcelilor, fără a mai menționa virozele.  Lidia Fecioru, bioenergoterapeut și invitat permanent al emisiunii „Adevăruri Ascunse”, vine cu soluții.

Românii obișnuiesc să ia medicamente, dar apelează și la remedii naturiste pentru ameliorarea simptomelor. Deseori, aceștia iau miere, considerată un antibiotic natural foarte puternic. Sunt recomandate fructele și legumele, pline de vitamine și minerale.  Lidia Fecioru a făcut câteva recomandări în emisiunea de la Antena 3 CNN. Printre acestea se enumeră siropul de ceapă.

Cum se prepară siropul de ceapă

Siropul de ceapă se prepară acasă. Este o rețetă ușor de preparat.

„Azi, învăţăm cum să facem un sirop de ceapă, pentru că mulţi au copii şi sunt tot felul de viroze şi siropurile de tuse din farmacii încep să nu se mai găsească. Ar fi bine să facem noi siropul de ceapă acasă.E foarte simplu de făcut. Se pun două pahare de zahăr şi unul de apă, într-un castron cu fund mai gros, pentru că trebuie lăsat să fiarbă cam o oră, la foc foarte mic. Punem şapte cepe cât un ou mai mititel. Cepele le spălăm, dar nu le tăiem, nu le curăţăm de coajă, le lăsam aşa cum sunt ele. Lăsăm la foc mic totul, timp de o oră. Apoi, siropul de tuse este gata”, a spus Lidia Fecioru.

„Le dau copiilor multe suplimente, mănâncă și multe fructe, și legume. Având un stil de viață sănătos și o alimentație adecvată, virozele nu apar atât de des la noi în familie. Avem un fel de rețetă pentru imunitate. Toată familia mănâncă miere cu lămâie, ghimbir și scorțișoară, pentru o imunitate corespunzătoare”, a menționat Anca Serea, potrivit viva.ro

Ea a mai dezvăluit că practică un ritual zilnic care o ajută la menținerea sănătății:

„Noi mai avem și alte obiceiuri sănătoase, pe care le respectăm cu strictețe în fiecare zi. Eu și Adi, soțul meu, bem mereu dimineața apă fierbinte cu lămâie, neîndulcită, pe stomacul gol. Avem acest obicei de ceva timp și ne face tare bine.Din fericire, și Moise îmi seamănă foarte mult și toți copiii de altfel, mai puțin cei mari. Toți mănâncă multe fructe și legume. Pe lângă alimentație, am grijă să nu le lipsească vitaminele și mineralele, pe care nu le pot lua mereu din alimente. Le dau vitamina C, suplimente aduse din străinătate, ulei de pește”, a dezvăluit Anca Serea.

Sursa Foto: Envato

