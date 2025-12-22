Prima pagină » Sănătate » De ce mâncăm fără măsură de Sărbători? Specialiștii explică care sunt riscurile pentru sănătate: „Mâncatul compulsiv nu vine pe foame”

Mihai Tănase
22 dec. 2025, 09:06, Sănătate
De ce mâncăm fără măsură de Sărbători? Specialiștii explică care sunt riscurile pentru sănătate: „Mâncatul compulsiv nu vine pe foame

În prag de Sărbători, românii își fac listele de cumpărături și își planifică mesele festive, dar de cele mai multe ori exagerează. Specialiștii spun că mâncatul în exces nu are legătură cu foamea, iar consecințele pot fi serioase pentru sănătate.

Pregătirile pentru mesele de Sărbători au început deja, iar în multe familii se observă aceeași tendință repetată an de an: cumpărăm, gătim și mâncăm mai mult decât este necesar. Pentru mulți români, mesele festive devin o formă de relaxare după un an dificil sau un refugiu emoțional în contexte familiale tensionate, spun psihologii.

„Salată de boeuf, preparate de porc afumate, piftia, salate cu maioneză, salată de pui cu ciuperci, sarmale, friptură sau prăjeli și încheiam cu cozonac sau cu tort. Ajungeam seara să mă simt rău fizic”, povestește o femeie care a apelat la psiholog și nutriționist după ce a realizat că mănâncă excesiv, mai ales în perioadele stresante.

Aceasta recunoaște că mesele în familie pot deveni o sursă de disconfort emoțional.

„Avem niște mese în familie, unde nu mă simt confortabil și atunci, pentru a nu vorbi și a nu socializa cu cei pe care nu-i plac în mod deosebit, încerc să mănânc”, spune femeia, potrivit Digi24.

„Mâncatul compulsiv nu vine pe foame”

Specialiștii explică faptul că mâncatul compulsiv nu este declanșat de nevoia biologică, ci mai degrabă din cauza emoțiilor, stresul și presiunii sociale.

„Mâncatul compulsiv nu vine pe foame, vine pe emoții dezechilibrate, pe suferință. Mergem și la mama, și la tata, și la bunici, și la prieteni și peste tot există mâncare”, explică Raluca Modoranu, medic psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola.

Pentru mulți români, mâncatul în exces a devenit aproape o tradiție de Sărbători.

„E bine să avem de toate pe masa de Crăciun pe final de an. Trecem la dietă după”, spune o femeie.

Alții recunosc risipa: „Umpli coșul, să iei de toate, că cine știe, mâncăm și după Sărbători. Se face o risipă foarte mare!”.

„Este o cheltuială nesăbuită de bani”, concluzionează un alt român.

Nutriționiștii avertizează că excesele alimentare pot avea efecte negative asupra sănătății și oferă câteva recomandări simple.

„Să grupăm, eventual, câte două feluri de mâncare la o masă, să ne hidratăm, să nu asociem mâncărurile foarte bogate în grăsimi la aceeași masă, cum ar fi salatele cu maioneză cu fripturile foarte grase. Dacă mesele noastre sunt foarte încărcate, ideal ar fi să lăsăm desertul la gustare”, recomandă nutriționistul Adina Rusu.

De asemenea, specialiștii atrag atenția că dietele restrictive ținute înainte de Sărbători pot avea efectul opus. Cei care se înfometează înainte de mesele festive au tendința de a mânca ulterior peste măsură, amplificând riscul problemelor digestive și metabolice.

