Care este desertul de Sărbători care are beneficii surprinzătoare pentru organism. Alternativa aromată și sănătoasă pentru masa de Crăciun

Turta dulce este unul dintre cele mai iubite deserturi ale sezonului rece, nu este apreciată numai pentru gustul specific, ci și pentru combinația de condimente care pot aduce beneficii organismului.

Desertul surprinzător cu beneficii pentru organism

Specialiștii atrag atenția că ingredientele clasice din acest desert tradițional conțin substanțe cu efect antiinflamator și antioxidant.

Scorțișoara, ghimbirul, cuișoarele, nucșoara și anasonul formează un amestec aromat care ajută organismul să treacă mai bine prin frig, prin mesele bogate, dar și prin stresul specific sărbătorilor de iarnă. Consumate împreună, aceste condimente au un efect mai puternic decât atunci când sunt folosite separat.

Sprijin pentru digestie și imunitate

Scorțișoara este cunoscută pentru capacitatea sa de a ajuta la reglarea glicemiei și la reducerea inflamațiilor, în timp ce ghimbirul este recunoscut pentru efectele sale benefice în răceli, greață și dureri musculare.

Cuișoarele conțin eugenol, un compus cu proprietăți antibacteriene, iar nucșoara contribuie la o digestie mai bună și la relaxarea sistemului nervos. Anasonul este folosit frecvent pentru calmarea tusei și a disconfortului respirator.

Combinațiile de condimente pot avea o capacitate ridicată antioxidantă, comparabilă cu cea a unor fructe bogate în antioxidanți. Aceștia ajută la protejarea celulelor, la reducerea stresului oxidativ și la susținerea sistemului imunitar.

De ce este bună turta dulce după mesele festive

Ingredientele aromate din turta dulce susțin digestia, mai ales după mesele bogate. Ghimbirul, anasonul și cuișoarele pot reduce balonarea, pot stimula tranzitul intestinal și pot ajuta organismul să digere mai ușor alimentele grase, motiv pentru care acest desert este frecvent asociat cu perioada sărbătorilor.

Aroma specifică a turtei dulci nu influențează doar gustul, ci și starea emoțională. Mirosurile de scorțișoară și condimente acționează asupra sistemului limbic, zona creierului responsabilă de emoții, contribuind la reducerea anxietății și la combaterea stărilor de tristețe specifice sezonului rece.

