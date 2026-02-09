Prima pagină » Sănătate » Noul standard în protezarea genunchiului: intervențiile asistate robotic

Noul standard în protezarea genunchiului: intervențiile asistate robotic

09 feb. 2026, 09:00, Sănătate
Noul standard în protezarea genunchiului: intervențiile asistate robotic

Intervențiile de protezare a genunchiului se defășoară în prezent cu o precizie mult îmbunătățită datorită chirurgiei robotice în ortopedie, care oferă numeroase beneficii și asigură rezultate excelente pe termen lung.  

Protezarea genunchiului sau artroplastia de genunchi este indicată în cazurile avansate de gonartroză, afecțiune în care cartilajul articular se degradează treptat, până la distrugerea sa în totalitate. Cu ajutorul unei proteze, se poate înlocui parțial sau total suprafața articulară osoasă afectată, astfel încât funcționalitatea articulației este redată din nou.

Realizată cu un robot pentru ortopedie de înaltă performanță (CORI), recomandat pentru protezarea genunchiului, o artroplastie de genunchi devine extrem de precisă, reducând la minimum rezecția osoasă efectuată. Echipamentul robotic utilizat în ortopedie folosește un sistem computerizat inteligent, prin care construiește în detaliu modelul 3D al genunchiului pacientului. Pe baza acestui model, chirurgul ortoped realizează planul de tratament individualizat, adaptat formei articulației și mișcării proprii a acesteia. În acest fel, este asigurată alinierea perfectă a protezei articulare, ceea ce îi conferă pacientului confort, o funcționalitate superioară și fără durere, cu menținerea rezultatelor pe termen lung.

Pentru intervenția propriu-zisă, chirurgul folosește sistemul robotic pentru realizarea inciziilor, pregătind osul pentru fixarea protezei. Sistemul computerizat asigură redarea în timp real a imaginilor articulației pacientului. În acest mod, chirurgul ortoped reușește să conserve o parte mai mare din țesut și să îndepărteze doar cât este necesar pentru montarea protezei. Datorită simulării virtuale efectuate anterior, îndepărtarea țesutului osos este perfect controlată. Pacientul beneficiază astfel de un grad redus de invazivitate și o sângerare intraoperatorie limitată, care scade semnificativ riscul de complicații. Toate acestea favorizează recuperarea rapidă și reducerea duratei de spitalizare, comparativ cu o intervenție clasică de chirurgie ortopedică.

Pe lângă protezarea genunchiului, intervențiile robotice ortopedice aduc numeroase beneficii și în ceea ce privește realizarea reviziilor protezelor articulare de genunchi sau de umăr, acest tip de operații fiind mult mai ample comparativ cu protezarea inițială. Indiferent de tipul procedurii de chirurgie ortopedică, aceasta poate fi efectuată doar pe baza unei evaluări medicale complete, realizată de medicul specialist, în urma consultației și a investigațiilor imagistice preoperatorii.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții care au indicație de protezare a genunchiului au acces la proceduri avansate de chirurgie ortopedică, inclusiv de chirurgie robotică otopedică. Intervențiile realizate robotic sunt efectuate de o echipă de specialiști cu experiență, cu ajutorul sistemul robotic CORI, utilizat în premieră în România. Acesta este un echipamente de înaltă performanță, care asigură obținerea unor rezultate excelente chiar și pentru cazurile complexe. Intervențiile sunt efectuate într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția ATI de categoria I – nivel de competență extinsă.

