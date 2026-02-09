Tragedie în Liban. Cel puțin 14 morți, după ce două clădiri rezidențiale s-au prăbușit în Tripoli

Cel puțin 14 persoane au murit după ce două clădiri rezidențiale s-au prăbușit în orașul Tripoli, din nordul Libanului. Bilanțul tragediei a fost anunțat de autoritățile locale au transmis că au oprit operațiunile de căutare și salvare, însă situația criticăîn care se află clădirile din zonă continuă.

Numărul victimelor în urma prăbușirii unor clădiri rezidențiale în orașul Tripoli a ajuns la cel puțin 14, după finalizarea operațiunilor de căutare și salvare, a anunțat luni Agenția Națională de Știri din Liban, citând conducerea apărării civile, scrie Reuters.com.

Directorul general al apărării civile, Imad Khreiss, a declarat că echipele de intervenție au recuperat 14 cadavre și au reușit să salveze opt persoane din dărâmăturile clădirilor prăbușite în cartierul Bab al-Tabbaneh, situat în nordul orașului.

Potrivit oficialilor, două clădiri rezidențiale aflate una lângă cealaltă s-au prăbușit duminică, provocând panică în rândul locuitorilor și declanșând o amplă intervenție a serviciilor de urgență.

Șeful consiliului municipal din Tripoli, Abdel Hamid Karameh, a declarat că nu poate confirma numărul exact al persoanelor care sunt în continuare date dispărute. Anterior, șeful serviciului de salvare al apărării civile precizase că cele două clădiri erau locuite de aproximativ 22 de persoane.

Incidentul tragic scoate din nou în evidență starea precară a infrastructurii din Tripoli, al doilea oraș ca mărime din Liban. În ultimele săptămâni, mai multe clădiri rezidențiale vechi s-au prăbușit în oraș, pe fondul degradării avansate și al anilor de neglijare, au relatat surse din presa de stat, citând oficiali municipali.

Autoritățile locale au avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor reprezentate de imobilele vechi, însă lipsa fondurilor și criza economică profundă care afectează Libanul îngreunează intervențiile de consolidare sau demolare controlată.