Grevă fără precedent în peste 1.300 de comune, împotriva măsurilor lui Bolojan. Sute de primari vin marți la București pentru a discuta cu premierul

Sute de edili din toată țara vin marți în Capitală să-i spună premierului că reforma administrației locale a trecut de limita suportabilului. Iar în paralel, peste 1.300 de comune intră într-o grevă de avertisment de două ore.

Greva de avertisment va avea loc marți, între orele 10:00-12:00, chiar în timpul întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu primarii care vor fi prezenți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor de la Palatul Parlamentului. Data grevei generale este setată să aibă loc în ziua imediat ulterioară adoptării în Guvern a reformei administrației publice, amenință primarii.

Proiectul de lege pregătit de Guvern pentru reorganizarea administrației publice, atât locale cât și centrale, a aprins spiritele în rândul primarilor. Mai exact, după asumarea răspunderii pe actul normativ, edilii vor fi obligați să reducă personalul, inclusiv din rândul poliției locale.

Reforma administrației locale, mărul discordiei

Reforma stabilește că numărul maxim de posturi din fiecare unitate administrativ-teritorială va scădea cu 30%, însă fără ca măsura să ducă la desființarea a peste 20% dintre posturile ocupate în prezent. După intrarea în vigoare a legii, prefecții vor avea 20 de zile pentru a transmite fiecărei primării noua schemă de personal.

În plus, Guvernul a anunțat că primăriile nu vor mai primi bani de la bugetul central atunci când rămân fără fonduri, așa cum se întâmpla până acum. Dacă până în prezent administrațiile locale primeau 63% din cotele de TVA și din impozitul pe venit colectat de la cetățeni și firme, de acum sumele alocate vor fi mai mici. Explicația oficială: veniturile suplimentare obținute din majorarea taxelor locale ar trebui să rămână în comunități și să fie folosite pentru investiții.

Problema este că în multe localități oamenii nu achită noile taxe mărite, iar unii primari spun că au ajuns în situația de a lua în calcul oprirea apei și a curentului din lipsă de bani.

Ce spun primarii

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului

Edilul Galațiului a menționat că, după trei luni de discuții tensionate, Bolojan a acceptat ca primarii să fie cei care decid metodele prin care se va face reducerea de 10% din fondul de salarii.

„Bolojan înțelege, ușor, că lucrurile nu pot fi făcute doar cum visezi tu. Bolojan a spus: „Dăm afară 10% din posturile ocupate”. Noi am spus așa: „Domnule premier, de ce să trebuiascî să dau afară 10 % din oameni că poate pe dumitale te interesează să scădem cheltuiala. Cheltuială care poate fi scăzută din salarii, număr de angajați sau alte cheltuieli.

După trei luni de certuri sterile și stupide, premierul a acceptat să lase la latitudinea primăriilor și opțiunea de a încerca să scadă acest 10% din alte cheltuieli, altele decât salariile.

Așa cum arată organigrama mea, în afara de externalizare unui serviciu de curățenie în cadrul unui club sportiv municipal eu n-am nimic de făcut pt că sunt la o cote de angajați atât de mică încât nu sunt nevoit să dau afară sau să tai din salarii. Este și o comunitate relativ mică, zeci de mii de oameni. Primariile mari nu vor avea de suferit, în schimb primăriile mici, unde primaria este principalul angajator din comunitate, vor avea de suferit”, a declarat primarul din Galați, Ionuț Pucheanu.

Mihai Chirică, primarul Iașiului

La polul opus, primarul din Iași, Mihai Chirică, consideră că acest proiect de lege reprezintă o „oportunitate” pentru instituția pe care o conduce. Edilul propune ca, în primă etapă să dea afară angajații pensionați care, și-au prelungit contractul de muncă.

Acesta argumentează că vrea să dea o șansă și „generației tinere”.

„Și din cei care vor rămâne pe posturile pe care-i ocupa o parte dintre ei sunt pensionari în prelungire pensionari, și sigur trebuie să dăm șanse și noi generații de a-și continua activitatea de a-și face carieră în sistemul public de stat”, a declarat Mihai Chirică.

