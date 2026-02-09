Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA

Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA

09 feb. 2026, 11:10, Știri externe
Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA

Președintele Donald Trump a decis, din nou, să ia în râs liderii europeni după ce a postat din nou o imagine unde elementul central este harta de pe șevalet, realizată cu inteligența artificială, unde toată partea de Nord a emisferei vestice, dar și Venezuela, este acoperită cu steagul american, ceea ce sugerează o anexare totală a vecinilor SUA.

Donald Trump a postat pe pagina de socializare Truth Social o imagine unde elementul central este harta de pe șevalet, unde Groenlanda, Canada și Venezuela sunt reprezentate în culorile Statelor Unite. Alături de Trump, care stă la biroul Resolute, sunt liderii europeni.

Aluzia se bazează pe reputația lui Donald Trump de a avea o abordare „America First” foarte agresivă. Președintele american a înaintat de mai multe ori ideea că Statele Unite are nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională și, mai mult, a menționat de câteva ori că vecinul din nord, Canada, ar putea fi al 51-lea stat.

Postarea este un exemplu al politicii agresive a lui Donald Trump și un mesaj către liderii europeni care au dezvoltat o oarecare anxietate față de imprevizibilitatea președintelui SUA.

