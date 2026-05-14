Nutriționistul Mihaela Bilic recomandă o legumă ieftină din piață, care „merge cu orice”. Ajută digestia și ține de foame!

Gulia este leguma recomandată de nutriționistul Mihaela Bilic. E ieftină și o găsești în orice supermarket, scrie Cancan.ro.

De ce recomandă Mihaela Bilic gulia

Potrivit Mihaelei Bilic, gulia reprezintă o alternativă foarte potrivită la alimentele procesate.

Nutriționistul spune că gulia ne va face să renunțăm la chipsuri, covrigei și alte snacksuri nocive.

Gulia are un aport mic de calorii, de 20 la 100 de grame.

Această legumă susține digestia și poate reduce apetitul pentru ronțăieli nesănătoase.

Un alt beneficiu al guliei este că ajută la eliminarea excesului de apă din organism.

Gulia susține buna funcționare a sistemului digestiv. Bilic spune că leguma amintită este o alegere minunată și pentru cei care suferă de gastrită.

Nutriționistul „nominalizează” gulia ca fiind cea care calmează disconfortul provocat de acidul din stomac.

Mai mult, gulia conține vitamina C și potasiu, esențiale pentru organism.

Cum putem consuma gulia

Mihaela Bilic spune că gulia se numără printre cele mai sănătoase gustări.

„Dacă aveți probleme cu aciditatea din stomac, vă recomand o ronțăială care face bine și la digestie și la siluetă. Nu e vorba de cotor de varză, deși are exact același gust. E tot din familia crucifere și e vorba de gulie. Pentru cei mai tineri, gulia arată așa, ca să o recunoașteți pe raftul din supermarket. În gulie avem la fel de multă vitamina C ca într-o portocală și la fel de mult potasiu ca într-o banană.

Totul cu 20 de calorii pe suta de grame și multe fibre. Ronțăiți gulie în loc de chipsuri și covrigei. Face bine în ulcer și gastrită, crește sațietatea și ne scapă de retenția de lichide. Puteți s-o mâncați așa proaspătă, tăiată în bastonașe sau puteți să o combinați cu sos de iaurt, cu humus, cu fasole bătută, cu salată de vinete, cu cremă de brânză. Credeți-mă, gulia merge cu orice”, a explicat nutriționistul.

