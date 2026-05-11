Prima pagină » Actualitate » Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”

Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”

Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Cazurile de hantavirus descoperite la bordul unui vas de croazieră care naviga prin Oceanul Atlantic au ridicat nivelul de alertă sanitară în lumea întreagă. Sunt deja câteva victime, iar multe autorități se tem să nu urmeze o nouă pandemie, așa cum a fost Covid-19.

Deja unul dintre turiștii francezi repatriaţi de pe nava cu focar de hantavirus a început să prezinte simptome chiar în timpul zborului spre casă. El a fost plasat direct în izolare strictă.

De altfel, de același tratament vor avea parte toți pasagerii vasului de croazieră. În prima zi de evacuări de la bord au fost aduse la țărm aproape 100 de persoane dintre cele 150. Pentru ei, vor urma săptămâni întregi de carantină.

Situația din România, sub control

În ceea ce privește România, medicii de la noi susțin că la noi circulă doar tulpini transmise de rozătoare. Până acum, nu s-au raportat și variante de hantavirus transmise de la om la om.

Oricum, Institutul Național de Sănătate Publică supraveghează cu atenție situația. În ultimii 3 ani, în țara noastră au fost descoperite 15 astfel de cazuri.

Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”, din București, afirmă că nu există un pentru populație.

„Nu există un risc real. Acum, este foarte adevărat că, la orice provocare, inclusiv în cazul hantavirusului, este bine să avem o reacție rapidă. Asta nu înseamnă că ne așteptăm la vreo explozie de cazuri. De altfel, nu a fost niciun român pe acel vas de croazieră. Deci, nu cred că se pune, în mod real, problema să ajungem într-o situație în care virusul să se transmită de la om la om și să fie afectat și un cetățean român.

Totuși, trebuie spus că Institutul Național de Sănătate Publică este pregătit pentru astfel de provocări. Noi, la nivelul Institutului «Matei Balș», avem unitatea specializată pentru boli emergente. Așa s-a întâmplat și în cazul Ebola, când au existat suspiciuni, iar pentru orice boală de acest gen, inclusiv infecția cu hantavirus, suntem pregătiți în orice moment.

Deci, dacă în această noapte sau oricând va exista o suspiciune de infecție cu hantavirus, noi suntem pregătiți ca pacientul să ajungă la «Matei Balș»”, a explicat prof. dr. Marinescu.

„Este un virus prezent la nivel global”

Totuși, chiar dacă afirmă că autoritățile sunt pregătite, Adrian Marinescu insistă să liniștească populația: „Nu înseamnă că ne așteptăm să fie o problemă de sănătate publică”.

„Spuneam că suntem pregătiți, dar asta nu înseamnă că ne așteptăm să fie o problemă de sănătate publică. De altfel, este un virus prezent la nivel global, inclusiv în România. Au existat cazuri, este adevărat, însă absolut izolate, iar de cele mai multe ori transmiterea se face prin contact direct sau indirect cu rozătoarele. Transmiterea de la om la om a fost descrisă și anterior, dar este foarte rară. Se pare că acest lucru s-a întâmplat și pe acel vas de croazieră, unde, într-adevăr, au fost trei decese.

Trebuie, însă, să înțelegem că, de cele mai multe ori, nu vorbim despre forme severe de infecție. Totuși, la persoane cu un sistem imunitar afectat, din cauza vârstei sau a unor boli cronice, pot apărea și forme severe de boală, așa cum s-a întâmplat pe acel vas”, a subliniat managerul de la „Matei Balș”.

Trei persoane au decedat dintre pasagerii aflați pe nava olandeză MV Hondius, unde s-a descoperit un focar de hantavirus.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare

Un american de pe nava de croazieră MV Hondius a fost depistat pozitiv pentru hantavirus. Anunțul Departamentului Sănătății din SUA

Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
EMISIUNI Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
12:30
Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
EVENIMENT Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul
12:28
Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul
ACTUALITATE Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”
12:00
Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
SĂNĂTATE Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
12:33
Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
REACȚIE Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
12:25
Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
12:14
Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
11:57
Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
FLASH NEWS Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
11:56
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal

Cele mai noi

Trimite acest link pe