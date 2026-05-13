Pacientă infectată cu hantavirus, în stare gravă. Primește oxigen printr-un plămân artificial

Unul dintre pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră MV Hondius, care naviga prin Oceanul Atlantic, este în stare gravă. Persoana în cauză, o femeie din Franța, primește oxigen printr-un plămân artificial.

Informațiile au fost confirmate pentru AP de un medic de la spitalul din Paris, acolo unde femeia este îngrijită de personalul de specialitate.

Noul bilanț al infectărilor cu hantavirus

Pacienta suferă de o formă severă a bolii, precizează dr. Xavier Lescure. Are numeroase probleme pulmonare și cardiace, care îi pun viața în pericol. Potrivit specialistului în boli infecțioase de la Spitalul Bichat, femeia este conectată la un dispozitiv care pompează sânge printr-un plămân artificial, furnizându-i oxigen și returnându-l în organism.

Se speră că dispozitivul va reduce suficient presiunea asupra plămânilor și inimii, pentru a le oferi timp să se recupereze.

Dr. Lescure a numit-o „etapa finală a îngrijirilor de susținere”.

După evacuarea tuturor pasagerilor și a membrilor echipajului de pe MV Hondius, vasul urmează a fi curățat și dezinfectat.

Între timp, bilanțul a ajuns la 11 persoane infectate, dintre care 9 sunt cazuri confirmate.

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății susține că toate cazurile confirmate de infectare cu hantavirus au fost raportate numai în rândul persoanelor aflate pe vasul de croazieră. „În acest moment, nu există niciun semn că asistăm la începutul unei epidemii mai ample”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a adăugat, totuși, că „situația s-ar putea schimba și, având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni”.

Argentina caută să găsească originea focaului

În Argentina, Ministerul Sănătății a anunțat că o echipă de experți științifici va fi trimisă în următoarele zile pentru a investiga originea focarului. Până în prezent, OMS a aflat despre un cuplu olandez ca fiind primii pasageri infectați cu hantavirus. Cei doi au petrecut câteva luni în Argentina și în țările sud-americane vecine, iar ulterior s-au îmbarcat pe vasul de croazieră.

Ambii au murit în urma infectării cu hantavirus.

Leo și Mirjam Schilperoord erau ornitologi și au făcut un tur de observare a păsărilor. Expediția i-a dus și la o groapă de gunoi, unde se crede că au fost expuși la rozătoare purtătoare ale infecției.

