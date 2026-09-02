Controversatele injecții pentru slăbit, administrate la o vârstă mai înaintată, ar putea prelungi viața femeilor cu 10 ani, potrivit unui studiu recent, citat de Daily Mail.

Cum ar putea Ozempic și Wegovy să prelungească viața cu 10 ani?

Injecțiile cu Ozempic și Mounjaro ar încetini îmbătrânirea, dacă sunt administrate începând cu vârsta de 62 de ani.

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Alte beneficii ar fi îmbunătățirea memoriei, reducerea inflamațiilor și stabilizarea zahărului din sânge.

Noile descoperiri se adaugă la cercetarea privind impactul dietelor restrictive caloric asupra longevității.

Cei care folosesc injecțiile respective mănâncă mai puțin deoarece tratamentul „imită” un hormon care dă senzația de sațietate.

Ce a relevat experimentul pe cobai

Studiul pe șoareci, publicat în revista „Nature”, arată că asemenea tratamente ar putea proteja împotriva unor boli, în cazul animalelor.

Experții cred că noile descoperiri despre îmbătrânire ar aduce noi explicații. „Cele mai cronice boli sunt strâns legate de procesul de îmbătrânire”, a declarat Rafael de Cabo, cercetător la Institutul Național al Sănătății din UK și autor al unui comentariu pe marginea noului studiu.

Pentru a testa efectele medicamentelor asupra îmbătrânirii, oamenii de știință de la Universitatea din California, Berkeley, au administrat semaglutidă – cunoscută și sub numele de Wegovy sau Ozempic – unor șoareci femele care trăiseră 75% din durata vieții lor, adică erau șoareci femele în vârstă de 20 de luni.

În spectrul uman, acest lucru ar echivala cu o femeie de 62 de ani, care începe tratamentul, au declarat experții.

Comparativ cu șoarecii care nu au primit medicamentul, cei cărora li s-a administrat medicamentul timp de trei luni au prezentat o funcție musculară și cerebrală îmbunătățită – esențială în protejarea împotriva bolilor precum demența.

De asemenea, au avut niveluri mai scăzute de inflamație, un control mai bun al glicemiei și o capacitate îmbunătățită de a vindeca rănile – semne distinctive ale unei îmbătrâniri mai sănătoase.

Șoarecii care au continuat să primească tratamentul până la sfârșitul vieții au trăit cu aproximativ 100 de zile mai mult.

Experții au spus că acest lucru a însemnat prelungirea duratei de viață cu aproximativ 11%.

La o femeie britanică, creșterea echivalentă ar însemna o viață de peste nouă ani.

Pentru a afla dacă beneficiile au fost cauzate de o alimentație mai redusă, cercetătorii au comparat șoarecii tratați cu semaglutidă cu un alt grup căruia i s-au administrat cu 24% mai puține calorii.

De ce funcționează semaglutida independent de restricțiile calorice?

Deși multe dintre efecte au fost similare, șoarecii hrăniți cu semaglutidă au arătat îmbunătățiri ale memoriei și ale controlului glicemiei – importante pentru prevenirea diabetului.

„Aceste diferențe indică posibilitatea ca medicamentele GLP-1 să acceseze o cale biologică independentă de restricția calorică”, a declarat Danica Chen, autoare corespondentă a studiului și profesoară de biologie metabolică și nutriție la Universitatea din California, Berkeley.

„Descoperirea acestei căi potențiale și a beneficiilor care ar putea decurge din ea este o direcție importantă pentru cercetările viitoare privind intervențiile de creștere a longevității.”

Sursa foto: Envato