Comisia Europeană a trimis o scrisoare oficială României în care cere explicații cu privire la „amendamentul Fritz”. Ce vor să afle comisarii europeni

Comisia Europeană a solicitat oficial statului român clarificări detaliate cu privire la amendamentul la Legea integrității, așa-numitul „amendament Fritz”, validat de Curtea Constituțională a României și intrat, recent, în vigoare, au declarat surse oficiale pentru G4Media.

Scrisoarea, a fost trimisă, recent, la începutul lunii septembrie, de către directorul general al DG JUST (Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori) din cadrul Comisiei, Ana Gallego. România are la dispoziție două săptămâni pentru a răspunde mai multor întrebări fundamentale pe tema „amendamentului Fritz”, la Legea Integrității.

Preocuparea Executivului european vizează impactul pe care noua dispoziție legală îl are asupra aleșilor locali și demnitarilor, în condițiile în care textul normativ prevede încetarea de drept a mandatelor la o lună de la promulgare pentru persoanele vizate de fostele decizii de incompatibilitate sau conflict de interese.

În documentul trimis Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, Comisia solicită clarificări cu privire la compatibilitatea noilor reglementări cu principiile generale ale dreptului european.

Ce clarificări solicită Comisia Europeană

Clarificările solicitate de Comisia Europeană vizează șapte chestiuni principale, potrivit documentului consultat de G4Media:

1. Cadrul juridic anterior și încetarea mandatului 2. Raportarea la principiul ne bis in idem 3. Justificarea încetării automate a mandatului 4. Analiza circumstanțelor individuale și impactul concret 5. Natura juridică a măsurii și caracterul penal 6. Posibilitatea excluderii măsurii în cazurile minore 7. Dreptul la o cale de atac

„Amendamentul Fritz”, o miză de 770 de milioane de euro

”Amendamentul Fritz” face parte din Legea integrității, jalon PNRR în valoare de 770 de milioane de euro.

Președintele Nicușor Dan a refuzat să retrimită legea la Parlament pentru reexaminare, motivând că nu mai exista timp pentru procedura parlamentară înainte de expirarea termenului limită PNRR, adică 31 august.

Amendamentul nu îl afectează doar pe Dominic Fritz, ci și pe mulți alți edili și funcționari publici aflați în funcție și care sunt obligați să părăsească pozițiile elective în termen de 30 de zile.