Deputatul AUR Silviu Gurlui solicită Guvernului și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene explicații privind eliminarea din PNRR a alocării de 750 de milioane de euro destinate parcurilor industriale și tehnologice, înainte ca forma finală a planului să fie transmisă Comisiei Europene. Acesta susține că decizia a afectat dezvoltarea infrastructurii industriale și de cercetare din România, inclusiv perspectivele Iașului, și cere identificarea unor soluții de finanțare pentru proiecte care să conecteze cercetarea, industria și infrastructura modernă.

„Varianta PNRR prezentată public în noiembrie 2020 prevedea explicit 750 de milioane de euro pentru technopoluri, parcuri industriale și tehnologice, parcuri de specializare inteligentă și clustere de afaceri.

Această alocare distinctă a dispărut însă din noua variantă aprobată la 19 martie 2021 de Guvernul Cîțu, susținut de PNL, USR-PLUS și UDMR. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene era condus atunci de Cristian Ghinea.

În documentul din martie 2021, parcurile industriale și tehnologice mai apăreau doar generic printre domeniile care puteau fi sprijinite prin instrumente financiare, fără un buget rezervat. În forma transmisă Comisiei Europene la 31 mai 2021, suma de 750 de milioane de euro nu a mai fost introdusă.

Prin urmare, acești bani nu au fost respinși de Comisia Europeană și nici pierduți în timpul implementării. Guvernul României i-a eliminat din PNRR înainte ca planul final să fie trimis la Bruxelles.

Așadar, România a renunțat la 750 de milioane de euro destinate infrastructurii industriale și tehnologice exact când alte state investeau masiv în asemenea ecosisteme. Numai infrastructura publică a parcului Berlin-Adlershof a beneficiat de peste 540 de milioane de euro. Manchester dezvoltă un district tehnologic de aproximativ două miliarde de euro, iar extinderea Dubai Silicon Oasis ajunge la circa trei miliarde de euro. În acest context, 750 de milioane pentru întreaga Românie nu reprezentau o sumă exagerată, ci baza unui program național de reconstrucție industrială și tehnologică.

Eliminarea finanțării a afectat inclusiv perspectivele municipiului Iași. În 2021, Primăria anunța un „Parc tehnologic și industrial pentru tehnologii creativ-inovative”, evaluat la aproximativ 41,5 milioane de euro. Proiectul nu a fost inclus în PNRR-ul final și a rămas pe hârtie.

Platforma Fortus putea deveni nucleul reconstrucției industriale a Iașului, reunind companii, universități, institute de cercetare și infrastructuri tehnologice. În schimb, orașul a pierdut ani importanți fără o investiție majoră care să transforme cercetarea în producție și în locuri de muncă bine plătite.

Solicităm răspuns Guvernului și MIPE să precizeze: cine a decis eliminarea alocării de 750 de milioane de euro; care au fost argumentele tehnice și financiare; dacă eliminarea a fost cerută vreodată în mod explicit de Comisia Europeană; prin ce programe au fost înlocuite investițiile prevăzute pentru parcurile tehnologice; ce soluție de finanțare poate fi asigurată acum pentru realizarea unui parc tehnologic și industrial la Iași.

Țară noastră nu poate rămâne doar o piață de consum și o sursă de forță de muncă. Avem nevoie de parcuri industriale, laboratoare, instalații-pilot și capacități proprii de producție. Iașul are universități, cercetători și specialiști. Îi lipsesc infrastructura industrială și decizia politică.

AUR propune proiectele ZRT – Zona Roșie Tehnologică și METRIS – metroul ușor suprateran al Iașului, două proiecte strategice care urmăresc conectarea cercetării, industriei și infrastructurii moderne într-un program coerent de dezvoltare a Iașului și a întregii regiuni a Moldovei”, a declarat deputatul AUR, Silviu Gurlui.