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Noi reguli pentru candidații la examenul auto. Vor fi 4 manevre obligatorii pentru obținerea permisului de conducere. De când intră în vigoare legea

Noi reguli pentru candidații la examenul auto. Vor fi 4 manevre obligatorii pentru obținerea permisului de conducere. De când intră în vigoare legea
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Candidații la examenul auto vor respecta o nouă regulă, pentru obținerea permisului de conducere la categoria B. În timpul examenului, aceștia vor fi nevoiți să efectueze 4 manevre obligatorii (deplasare în marşarier, întoarcere, parcare și oprire). Noua lege va ajunge la vot final în Camera Deputaților, for decizional, după ce a fost votată în Plenul Senatului miercuri, 2 septembrie 2026.

Senatul a votat introducerea obligatorie a patru manevre tehnice în proba practică pentru permisul categoria B. Proiectul a fost adoptat cu 74 de voturi „pentru”, 7 voturi „contra” și 17 abțineri. Urmează votul final în Camera Deputaților.

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Noi reguli pentru candidații la examenul auto. Vor fi 4 manevre obligatorii pentru obținerea permisului de conducere. Foto: Shutterstock

În proba practică vor deveni obligatorii patru manevre, și anume mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea.

Senatorii au respins ideea reintroducerii probei de poligon. Respingerea este motivată prin lipsa unor spații amenajate în toate orașele, multe dintre fostele terenuri fiind între timp privatizate. Ei consideră că manevrele trebuie testate în trafic real, nu pe un traseu special amenajat.

Legea va intra în vigoare la 90 de zile după publicarea în Monitorul Oficial. În acest timp, Ministerul de Interne va stabili regulile și criteriile de evaluare pentru cele patru manevre obligatorii, arată Stiripesurse.ro.

Alte schimbări din domeniul auto din România

Noul model de contract pentru vânzarea și cumpărarea mașinilor aduce schimbări pentru cumpărători. Documentul include reguli privind situația fiscală și termenul de transcriere. Formularul este adaptat și pentru mașinile electrice și noile acte de identitate. Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport a fost actualizat prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026, emis de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne. Vezi AICI modificările.

Taxele pentru permisul de conducere și certificatul de înmatriculare au fost majorate. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat noile tarife pentru trei documente destinate șoferilor și proprietarilor de vehicule. Majorările intră în vigoare de la 15 septembrie 2026. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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