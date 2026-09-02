Candidații la examenul auto vor respecta o nouă regulă, pentru obținerea permisului de conducere la categoria B. În timpul examenului, aceștia vor fi nevoiți să efectueze 4 manevre obligatorii (deplasare în marşarier, întoarcere, parcare și oprire). Noua lege va ajunge la vot final în Camera Deputaților, for decizional, după ce a fost votată în Plenul Senatului miercuri, 2 septembrie 2026.

Senatul a votat introducerea obligatorie a patru manevre tehnice în proba practică pentru permisul categoria B. Proiectul a fost adoptat cu 74 de voturi „pentru”, 7 voturi „contra” și 17 abțineri. Urmează votul final în Camera Deputaților.

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În proba practică vor deveni obligatorii patru manevre, și anume mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea.

Senatorii au respins ideea reintroducerii probei de poligon. Respingerea este motivată prin lipsa unor spații amenajate în toate orașele, multe dintre fostele terenuri fiind între timp privatizate. Ei consideră că manevrele trebuie testate în trafic real, nu pe un traseu special amenajat.

Legea va intra în vigoare la 90 de zile după publicarea în Monitorul Oficial. În acest timp, Ministerul de Interne va stabili regulile și criteriile de evaluare pentru cele patru manevre obligatorii, arată Stiripesurse.ro.

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Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ