Cancerul de colon care apare înaintea vârstei de 50 de ani ar putea să nu fie aceeași boală care afectează organismul mai devreme în viață, potrivit unui nou studiu, citat de newsweek.ro.

Studiul a identificat diferențe-cheie în caracteristicile tumorii, genetică și rata de supraviețuire la pacienții mai tineri.

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Cercetătorii au analizat datele despre 1.691 de australieni, al căror cancer de colon s-a răspândit doar la ficat, comparându-i pe cei diagnosticați la 50 de ani sau mai devreme cu cei diagnosticați peste vârsta de 50 de ani.

Descoperirile sugerează că cancerul de colon timpuriu are caracteristici diferite, care ar necesita un alt tratament.

Studiul publicat în „The Medical Journal of Australia”, survine în contextul în care tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon în Australia, una din cele mai răspândite boli care se instalează în prima parte a vieții la bărbați.

Profesorul George Barreto, autorul studiului, de la Universitatea Flinders, a declarat că oamenii de știință încearcă să descopere ce anume duce la creșterea numărului cazurilor de cancer de colon în rândul adulților tineri.

Acesta a vorbit despre teoria PELICan, care presupune că expunerile din momente-cheie ale vieții ar fi contribuit la riscul cancerului.

„Ipoteza noastră este că, dacă efectul cumulativ al expunerilor/factorilor de stres copleșește propriile sisteme de protecție ale organismului (nutrițional, neurohormonal, imunitar etc.) în aceste două perioade critice din viața unui individ, ar putea declanșa modificări epigenetice”, a declarat specialistul.

Barreto a indicat factori precum fumatul, consumul de alcool, obezitatea și consumul de substanțe interzise ar putea juca un rol.

Diferențe biologice înaintea vârstei de 50 de ani

Când specialiștii au comparat pacienții tineri cu cei mai bătrâni, au descoperit diferențe notabile.

Pacienții diagnosticați la 50 de ani sau mai devreme au fost cel mai des femei, cu tumori în partea stângă a colonului și cu anumite mutații genetice.

Aceste diferențe au fost însoție de un avantaj al supraviețuirii. Pacienții mai tineri au trăit mai mult după ce cancerul s-a răspândit la ficat, versus cei diagnosticați mai târziu în viață.

Astfel, se pare că pacienții mai tineri au un profil biologic diferit față de cei trecuți de 50 de ani, vorbind strict de persoane diagnosticate cu cancer de colon.

Cum afectează genetica deciziile privind tratamentul

Genetica joacă, de asemenea, un rol esențial. Cercetătorii au descoperit că tumorile care poartă mutații BRAF sau KRAS au fost asociate cu rezultate mai slabe, indiferent de vârsta pacientului. Acest model a fost observat atât la grupurile mai tinere, cât și la cele mai în vârstă, subliniind valoarea potențială a testelor genetice în înțelegerea modului în care este probabil să se comporte boala unui individ.

Studiul a identificat, de asemenea, un rol potențial pentru o altă mutație. „Noua descoperire din acest studiu este și valoarea mutațiilor NRAS pentru a ghida strategiile de tratament”, a spus Barreto.

În loc să se bazeze doar pe vârstă atunci când iau decizii privind tratamentul, cercetătorii sugerează că medicii ar trebui să acorde o atenție deosebită biologiei unei tumori, mutațiilor sale genetice și altor caracteristici ale bolii.

Astfel de informații ar putea ajuta la identificarea pacienților care ar putea beneficia de abordări de tratament mai individualizate.

Potrivit lui Barreto, informațiile genetice devin deja din ce în ce mai importante în luarea deciziilor clinice. „Utilizarea mutațiilor BRAF pentru a informa luarea deciziilor în cadrul algoritmilor de tratament existenți pentru pacienții noștri este în creștere la nivel global”, a spus el. El a adăugat că noile descoperiri ar putea, de asemenea, să ajute la informarea deciziilor de tratament pe baza localizării tumorii și a faptului dacă metastazele hepatice au apărut în același timp cu cancerul primar sau s-au dezvoltat ulterior.

Sprijinirea pacienților mai tineri după tratament

Barreto a spus că o prioritate este înțelegerea celei mai bune modalități de a sprijini supraviețuitorii mai tineri, ale căror nevoi pot diferi substanțial de cele ale pacienților mai în vârstă deserviți în mod tradițional de programele de supraviețuire. De asemenea, el a subliniat căutarea biomarkerilor care ar putea ajuta în cele din urmă la identificarea persoanelor cu risc crescut înainte de apariția cancerului.

„Putem identifica biomarkeri epigenetici ai sângelui persoanelor cu risc (dacă ipoteza PELICan poate fi dovedită)? Acest lucru va oferi posibilitatea de a identifica persoanele cu risc din timp, cu potențialul de screening țintit în viitor”, a spus el.

Cercetătorii spun că descoperirile lor susțin ideea că cancerul de intestin cu debut precoce nu ar trebui considerat automat ca aceeași boală care afectează pacienții mai în vârstă. În schimb, persoanele mai tinere cu această afecțiune par mai predispuse la caracteristici tumorale și modele genetice distincte, precum și o supraviețuire generală mai bună în cazurile în care cancerul s-a răspândit doar la ficat.

În cele din urmă, înțelegerea acestor diferențe ar putea ajuta la ghidarea unei planificări a tratamentului mai personalizate și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

Sursa foto: Envato