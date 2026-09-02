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Înainte să moară, Anca Pandrea și-a schimbat testamentul. Cine a primit casa actriței

Înainte să moară, Anca Pandrea și-a schimbat testamentul. Cine a primit casa actriței
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Moartea actriței Anca Pandrea, văduva lui Iurie Darie, la vârsta de 80 de ani, a reaprins discuțiile privind bunurile acesteia.

Victor Yila, unul dintre apropiații Ancăi Pandrea, a explicat ce s-a întâmplat cu locuința în care actrița a trăit ani la rând și în care a păstrat vii amintirile legate de soțul ei, actorul de calibru Iurie Darie.

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Potrivit lui Yila, casa reprezenta singura proprietate importantă pe care Anca Pandrea o avea, dar aceasta nu a rămas moștenire după decesul său.

Artista ar fi preferat să o doneze din timpul vieții, iar actele pentru această tranzacție au fost întocmite legale.

Anca Pandrea și-a donat locuința înainte să moară

Victor Yila a vorbit despre situația locuinței și a precizat că, spre deosebire de unele informații apărute după dispariția actriței, imobilul fusese deja donat.

„Cu averea… singura ei avere a fost casa. Am înțeles că a fost donată casa, cu actele în regulă, nu cum spune lumea. Alții poate că aveau mare nevoie și poate că merită. Ei au rămas cu casa, a făcut un lucru bun” a declarat actorul Victor Yila pentru Spynews.

Yila a fost mereu apropiat de Anca Pandrea și a vizitat-o frecvent în perioada în care aceasta se afla într-un cămin de bătrâni.

Actorul a vorbit emoționat despre moartea artistei și despre cum crede că memoria ei va rămâne vie în rândul celor care au cunoscut-o.

„Dumnezeu să o aibă în pază, că a fost un suflet bun și mare. Îmi pare rău că ne-a părăsit. Dar ce spun că ne-a părăsit?! A plecat doar un pic. Ea oricum rămâne veșnic în sufletul tuturor care au iubit-o” a mai spus acesta.

Ambulanța era chemată mereu la Anca Pandrea

Ingrid, prietena care i-a fost alături Ancăi Pandrea în ultima perioadă, a povestit că ultimele luni au fost extrem de dificile pentru actriță și pentru cei apropiați ei. Potrivit acesteia, starea de sănătate a artistei se deteriorase, iar ambulanța era chemată frecvent la domiciliul său, uneori chiar de mai multe ori pe săptămână.

Conștientă de situația delicată în care se afla, Anca Pandrea a ales să se ocupe personal de toate detaliile legate de propria înmormântare. Și-a pregătit hainele, a stabilit ce fotografii să fie amplasate la cimitir și a pus la punct inclusiv necrologul, documentându-se împreună cu Ingrid pentru fiecare aspect.

Prietena actriței a mai mărturisit că despărțirea a fost resimțită și de câinele artistei, care ar fi avut o reacție puternică în noaptea respectivă, când a plâns și a urlat ore întregi.

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