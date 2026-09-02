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Crin Antonescu, mai dur ca niciodată: PNL și USR acționează ca o grupare teroristă în interioriul României

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Crin Antonescu aduce critici dure la adresa lui Ilie Bolojan și a partidului USR, pe fondul crizei politice. Fostul lider al PNL a susținut că liberalii și USR-iștii acționează ca o „grupare teroristă” în interiorul României. De asemenea, el consideră că Nicușor Dan trebuie să deblocheze situația și îl propune pe Alexandru Nazare pentru funcția de premier.

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Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a partidului USR. El i-a acuzat că acționează, în opinia sa, ca o „grupare teroristă” în statul român. Fostul lider al PNL susține că Ilie Bolojan și USR sunt preocupați mai mult de luptele politice și de interesele electorale decât de problemele României. El cere o guvernare concentrată pe problemele sociale și economice.

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Ilie Bolojan | Sursa foto: Mediafax

Ilie Bolojan. Sursa foto: Mediafax

„Bolojan și USR-iștii acționează pur și simplu ca o grupare teroristă”

Totodată, a criticat dur și reforma salarizării. El acuză actuala guvernare că gestionează defectuos legea și că afectează milioane de români.

„Pentru că guvernul Bolojan, după cum vedeți, nu mai funcționează ca guvern, Bolojan și USR-iștii acționează pur și simplu ca o grupare, i-aș spune, sigur cu ghilimele, teroristă în interiorul statului român.

Nu au decât un interes electoral, nu au decât războaie de purtat, cu PSD, cu Pahonțu acum, de dezgropat morți, de făcut orice altceva decât lucrurile de care România are nevoie, și anume o guvernare realistă, aplicată la problemele care sunt pe agendă.

(…) Eșecul monumental, îngrozitor al Legii salarizării, de exemplu, arată foarte clar cum acești oameni, de altfel Bolojan, de altfel USR, ce, într-o anumită măsură, și ceilalți, PSD-ul sau cine mai vreți, se joacă cu destinele a milioane de oameni”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu susține că Alexandru Nazare ar trebui să fie desemnat drept premier

De asemenea, Crin Antonescu îl acuză pe Nicușor Dan că a întârziat prea mult soluționarea crizei politice. El spune că România nu mai poate fi condusă de un guvern demis și lipsit de putere politică. Totodată, el critică strategia președintelui României din ultimele luni. El susține că președintele a pierdut patru luni fără să găsească o soluție pentru criza guvernamentală.

„Președintele Nicușor Dan, din ziua în care moțiunea de cenzură a trecut și guvernul Bolojan a căzut, a devenit, că vrea, că nu vrea, principalul responsabil politic al țării și principalul, dacă nu singurul, cel puțin în prima fază, om care poate și trebuie să ia o decizie.

Nicușor Dan a pierdut pur și simplu patru luni de zile, a mizat pe un soi de, nici nu știu cum să-i spun, para-guvern, întâlniri cu consilierii săi la Cotroceni, pentru majorități în Parlament, cu PNRR-ul și așa mai departe. Miză care a eșuat și aceea, marile probleme din agenda socială și economică a României, și de securitate și de multe altele s-au acumulat”, a declarat Crin Antonescu, la Realitatea Plus.

Crin Antonescu îl consideră pe Alexandru Nazare cea mai potrivită variantă pentru funcția de premier și spune că Nicușor Dan ar trebui să-l desemneze pentru formarea unui nou guvern. El mai relevă că dacă guvernul propus de Alexandru Nazare nu primește votul Parlamentului, România trebuie să ajungă la alegeri anticipate.

„Nicușor Dan trebuia să-l desemneze pe Alexandru Nazare în încercarea de a forma un guvern, cred că e singura variantă în acest moment. Nazare nu e un om providențial, nu există oameni providențiali acum în scena politică românească, dar este din punctul meu de vedere singurul posibil să facă un guvern rezonabil, să întrunească o majoritate”, a spus Crin Antonescu.

În final, Crin Antonescu a spus că responsabilitatea pentru rezolvarea crizei îi revine președintelui Nicușor Dan. El a susținut că un premier trebuie validat prin votul Parlamentului, nu prin demonstrarea unei majorități înainte. Dacă noua nominalizare va eșua, Antonescu consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție.

Sursă foto: Mediafax Foto/Gândul

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