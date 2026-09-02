„Domnul jandarm, sunt judecător! Stați să-mi iau geanta!/ Jandarm: Dumneavoastră ați creat situația!” Înregistrările scandalului monstru de la ÎCCJ, de unde Liliana Alexe a fost evacuată cu jandarmii din ședință, după ce a pledat în propriul dosar. Câte calități a invocat judecătoarea. Plus o „cununie religioasă”

Judecătoarea Curții de Apel București, Liliana Alexe, a provocat un întreg scandal în interiorul Curții Supreme de Justiție săptămâna trecută, după ce a intrat în sala de ședință în care se judeca speța ROMATSA și a pledat în propria cauză. Inspecția Judiciară a propus suspendarea acesteia din magistratură. Mediafax publică în exclusivitate înregistrările scandalului din ședința Curții Supreme de Justiție.

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Înregistrările cu judecătoarea Liliana Alexe din dosarul ROMATSA, scoasă săptămâna trecută de jandarmi din sala de judecată, după ce a pledat la ÎCCJ în propria cauză, arată tensiunea din dosarul care a generat convocarea CSAT, dramatismul ședinței dar și starea de nervozitate a magistratului Alexe.

În urma deciziei pe fond a judecătoarei Alexe, tot traficul aerian al României era pe cale să fie paralizat.

Miercuri, 26 august 2026, în timpul ședinței de la Curtea Supremă de Justiție unde se judeca recursul, judecătoarea fondului Liliana Alexe a venit în ședință și s-a prezentat fie „terț interesat„, fie „spectator„, fie „judecător” al cauzei. Ba chiar a mulțumit „publicului pentru atenție”.

Judecător de scaun al Curții de Apel București, magistratul Alexe a spus chiar că își asumă să asigure solemnitatea ședinței deși nu ea făcea parte din completul ședinței din 26 august 2026.

Judecătoarea a fost scoasă cu forța de un jandarm din sala de judecată, în ciuda vociferărilor.

În urma halucinantului scandal, judecătoarea – cercetată de Inspecția Judiciară – a fost propusă pentru a fi suspendată din magistratură. Cazul său se află în atenția Consiliului Superior al Magistraturii.

Înregistrare. Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București) către completul ÎCCJ: „Prezența mea în calitate de spectator, la dosarul recurs ROMATSA/ judecătorul dosarului/ judecătorul de fond/ judecător cercetat”

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Dragi membri ai completului de judecată, Am așteptat și eu cu bunăvoință….ca să vă semnalez, dumneavoastră, completului de judecată, părților care sunt în dosarul ROMATSA, reprezentanților profesionali, cu considerație, și publicului care este astăzi prezent în sala de judecată, prezența mea în calitate de spectator, la dosarul recurs ROMATSA.

Eu sunt Liliana Cătălina Alexe, judecătorul acestui dosar, din corectitudine, pentru a semnala…prezența în sala de judecată a judecătorului de fond…a acestui caz.

O să fac o scurtă paranteză și o să vă spun…trebuie să îmi justific și eu prezența, având în vedere dosarul ROMATSA și să-mi permiteți 3 minute – pentru publicul care este acum în sală și pentru toate părțile – această prezență….

Ședințele de judecată sunt publice. Nu vreau să profit de calitatea mea oficială, de funcția judiciară, și doar ca simplu spectator, la orice recurs a unei instanțe.

În al doilea rând, prezența în sala de judecată este motivată pentru că eu sunt judecător cercetat în verificările prealabile ale Inspecției Judiciare, căruia i-am și solicitat decizia mea de la acest moment…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Doamna judecător, lăsați-mă și pe mine să vă explic câteva aspecte.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Înainte de a explica dumneavoastră, trebuie să auziți și motivarea mea…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Dar tocmai pentru a crea un cadru în discuții cu dumneavoastră, tocmai pentru că dumneavoastră sunteți judecători, știți despre chestiunile legate de solemnitatea ședinței de judecată. Și tocmai ne bucurăm de… Dar vă rog frumos, dumneavoastră, tocmai pentru că nu sunteți parte în acest dosar și nici nu putem să împietăm asupra drepturilor părților, dar aș expune punctul de vedere cu privire la aspectele litigioase din acest dosar. Vă rugăm ca dumneavoastră, tocmai în calitate de spectator, cum v-ați schimbat această calitate mai devreme, vă rog să luați loc în sală și dacă doriți să audiați ședința de judecată, din partea voastră nu e nicio problemă și aveți invitația noastră, dar vă rugăm frumos să ne permiteți ca în viitor și în următoarele momente să ne despășurăm un act de judecată corect, legal, echilibrat și, în ultimul rând, cu celeritate, pentru că vedeți că sunt mai multe litigii…

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): „Am înțeles, este public în sală”

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Am înțeles, este public în sală. (…) Sunt cercetată disciplinar și am venit să dau informații…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Am înțeles, am luat act. Păi tocmai…

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Pentru corectitudine…prezența mea să fie semnalată public…Pe domnul Adrian C. îl știu și eu din spațiile publice că am fost…dosarul ROMATSA dar nu a fost la apelul părților….recunoscându-l de pe mediile de socializare…și cu asta am spus tot. Am vrut să vă semnalez că voi asista. Să-mi asigurați înregistrarea electronică a sedinței de judecată, înregistrare electronică la care am dreptul, vreau să o obțin și de care mă voi prevala pentru a fi depusă în dosarul Inspecției Judiciare…că sunt în verificări prealabile încă.

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Oricum, după cum bine știți, ședința este înregistrată

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Mă voi prevala și eu ca dreptul meu să fie ascultat și înregistrat în ședință. Aștept și o soluție de la dvs. în sensul încuviințării acestei cereri. (…) Dacă vreunul dintre dvs știți că sunteți într-o situație de incompatibilitate de orice fel cu judecătorul cauzei, de orice natură, de orice …stați să mă gândesc….pe orice cale….(…) Vă mulțumesc și drag public care a stat în sală, dar sunt și eu aici și mă așez lângă dumneavoastră ca un simplu om.

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Vom continua.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): „Am purtat discuții cu domnul judecător pentru cununie religioasă”

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Doamna judecător, vă rog să luați loc.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Vă rog să-mi permiteți…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Nu vă permit, doamna judecător, pentru că dumneavoastră sunteți terț față de acest litigiu.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Am văzut că s-a formulat o cerere de recuzare a membrilor completului de judecată și nu pot să stau în sala de judecată și să asist fără să vă mai spun încă o dată domnilor judecători că, dacă cunoașteți un motiv de incompatibilitate, să vă abțineți de la judecată.

Iar eu sunt în sala de judecată, am accesat sistemul ECRIS al ÎCCJ să văd care sunt membrii completului de judecată. Informația arată că nu e confidențială dar nu este de interes pentru cauză…

Am venit astăzi să asist la proces, am văzut în această dimineață componența completului de judecată cu domniile voastre, alături de domnul judecător Claudiu Răpeanu. Eu am fost judecător al Curții de Apel Constanța…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Doamna judecător, acum tulburați ședința de judecată…

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Am purtat discuții cu domnul judecător Claudiu Răpeanu pentru cununie religioasă. Consider că acesta este un aspect de imparțialitate…

Vă rog frumos, doamna președinte. Este un element pertinent al procesului, eu v-am cerut înregistrarea ședinței de judecată pentru a mă folosi în celălalt litigiu disciplinar…procedura CEDO.

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Doamnă, vă mai adresez o ultimă solicitare… Nu vă pot să mai acord niciun minut, deoarece dumneavoastră nu sunteți parte în acest litigiu.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Sunt terț interesat în acest dosar…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Nu aveți nicio calitate. Doamna judecător, vă rog frumos nu ajungem în o situație delicată.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Nu ajungem în nicio situație delicată…Sunt și eu magistrat de 27 de ani …Dar am stat în sala de judecată și nu puteam să tac acolo….

„Judecătoarea Liliana Alexe: Domnule jandarm, sunt judecător! Stați să-mi iau geanta!/ Jandarm: S-a dispus evacuarea/ Dumneavoastră ați creat situația!/ Liliana Alexe: Domnule jandarm, nu mă împingeți!”

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Vă rog frumos să luați loc acolo. Dacă nu vom folosi la… Doamna judecător, dacă nu înțelegeți în ce e asta…

Doamna judecător, domnul jandarm este aici, vă rog frumos să nu…

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Solicit să mi se consemneze accesul…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Doamna judecător, nu sunteți sunt parte în acest litigiu. Dar orice alte cereri care le aveți, vă rog să le expuneți la instituțiile care se ocupă și gestionează situația dumneavoastră. Noi nu suntem aici în această calitate.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Am aflat de cerere de recuzare, eu sunt judecător al cauzei. Am avut relații personale…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Doamna judecător, dumneavoastră nu mai sunteți judecător al cauzei.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Am fost judecător al cauzei…Interesul dublu pe care-l am..

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Dumneavoastră, o dată cu cu hotărârea, v-ați sistat…

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Imparțialitatea, acest obiectiv…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Domnul judecător Răpeanu, aici prezent, mi-a comunicat faptul că nu înțelege să se abțină în prezenta cauză. Motiv pentru care, vă rog frumos, domnul jandarm, vă rugăm frumos să ne ajutați în această situație. Vă rog frumos să părăsiți sala însoțită de domnul jandarm.

Vă rog frumos să părăsiți sala de judecată.

Vă rog frumos, doamna judecător, tocmai pentru că dumneavoastră cunoașteți rigorile legii.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Stați numai puțin, domnul jandarm, să-mi iau actele…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Vă rog frumos, domnul jandarm, ajutați-o pe doamna judecător să ia actele. Și tocmai pentru că apelăm la cunoștințele dumneavoastră de specialitate. Vă rugăm frumos să-l însoțiți pe domnul jandarm pentru că solemnitatea acestei ședințe este, cum bine știți, mai importantă decât alte aspecte și ce privesc discuțiile personale.

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Doamna președinte, atunci mă voi retrage pentru aceasta este măsura dumneavoastră, o consider profund nedreaptă.

În virtutea mijloacelor de procedură, fiind terț interesat, voi activa cele necesare. Vă mai spun încă o dată: 10 secunde, că în termenul statuărilor Curții Europene a Drepturilor Omului, jurisprudent… imparțialitatea are test obiectiv și test subiectiv.

Eu am fost în sala de judecată, am aflat componența azi dimineață. Nu puteam să asist la o cerere de recuzare formulată de complet fără să vă aduc la cunoștință, și dvs și părților din dosar, elementele pertinente din acest proces.

Consider profund nedreaptă. Domnul jandarm, sunt judecător!

Jandarm: Poftiți, doamnă!

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Stați să-mi iau geanta!

Jandarm: Luați-vă geanta! Și afară, pe sală…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Vă rog frumos să nu vă…

Jandarm: Doamnă, cu tot respectul….

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Cu tot respectul…

Jandarm: …S-a dispus evacuarea dumneavoastră din sală…Acum mergeți…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Vă rog să părăsiți sala și să continuăm în liniște.

Jandarm: Haideți doamnă, vă rog frumos…

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Ce înseamnă să fi judecător de drept public în România și să…

Jandarm: Scuze, dar asta este situația. Dumneavoastră ați creat-o, nimeni altcineva…

Judecătoarea Liliana Alexe (Curtea de Apel București): Domnule jandarm, nu mă împingeți! Vă rog frumos…Nu mă împingeți că…

Judecătorul ÎCCJ de ședință: Să continuăm. Și ne cerem scuze pentru situația creată.

Mâine, la ora 13.00, Secția de Judecători în materie disciplinară a CSM discută în mod oficial cazul judecătoarei Cătălina Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București. Inspecția Judiciară a făcut deja către CSM o propunere oficială de suspendare din funcție a magistratului, în baza art. 52 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.