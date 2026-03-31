Rogobete dezvăluie care este cea mai periculoasă adicție în rândul adolescenților: ”Nu putem interzice şi atât, pentru că nu vom rezolva problema”

Ministrul Sănătății a fost prezent la masa rotundă dedicată problematicii adicțiilor, organizată în cadrul proiectului „România în Lumină”. Discuția, intitulată „Adicțiile la copii și adolescenți”, a reunit specialiști în domeniu, medici, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale. Rogobete a vorbit despre importanța prevenției în astfel de cazuri.

Rogobete: ”Cea mai periculoasă adicție este zona de spațiu virtual, care trebuie tratată cu responsabilitate”

Ministrul Sănătății susține că cea mai importantă adicție este zona de spațiu virtual, care ar trebui tratată cu mai multă responsabiliate. Alexandru Rogobete a subliniat că în astfel de situații este important să ne susținem reciproc, pentru ca doar așa putem ține copiii și adolescenții departe de acest fenomen.

”Îi mulțumesc ”Primei Doamne” pentru ca sustine acest proiect atât de intens. Evident că, din punct de vedere medical, dacă e să vorbim doar din punct de vedere medical, ea comportă mai multe abordări. Zona de tratament, când se ajunge în acest punct, dar la fel de important, poate mai important, este dezvoltarea zonei şi componentei de prevenţie.

Ministerul Sănătăţii derulează un proiect amplu, început anul trecut, de screening şi prevenţie pe mai multe componente, pe mai multe zone. Vorbim de zona de screening şi prevenţie pentru bolile cardio şi cerebrovasculare, evident, zona de oncologie, zona de nutriţie, diabet, dar şi zona de sănătate mentală. Componentea de sănătate mentală este una esenţială care, din păcate, trebuie să recunoştem cu fermitate şi cu responsabilitate, este o componentă care a fost destul de lăsată în urmă în România, în ultimii 20 de ani.

Organic, când vorbim de adicţie, ne ducem întotdeauna la substanţe, dar ultimele analize ale Comisiei Europene ne arată că nu e vorba doar de substanţe şi că cea mai periculoasă în momentul de faţă adicţie, în special în rândul tinerilor, dar nu doar, este zona de spaţiu virtual.

Nu putem doar interzice şi atât, pentru că nu vom rezolva problema de fond, de fapt. Cred că trebuie avută o abordare interdisciplinară, un ecosistem, de data aceasta vorbim de un ecosistem interdisciplinar, în care avem şi sănătatea, avem, foarte important, şi educaţia, avem foarte important şi economia, avem societatea civilă, avem toate celelalte instituţii de reglementare, Parlamentul şi aşa mai departe.

Cred că este momentul să ne dăm cu toţii mâna pentru o cauză extraordinar de importantă, care nu poate fi făcută doar de un minister, ci doar în această configuraţie în care Administraţia Prezidenţială ne-a pus la masă Cred că mesajul este foarte important, cred că această masă rotundă este un simbol al unui viitor parteneriat extraordinar de important pentru a reduce acest fenomen. Deşi sunt extraordinar de entuziasmat, vreau să pun o picătură de fermitate. Nu se va întâmpla peste noapte. Şi trebuie să plecăm cu acest gând şi să fim conştienţi că fenomenul nu se va reduce peste noapte, că vom avea nevoie de timp, de ambiţie şi de foarte multă muncă împreună” , a declarat Alexandru Rogobete.