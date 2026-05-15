Primele intervenții de protezare a genunchiului realizate în județul Buzău. Cătălin Cîrstoiu: „Consorțiul medical gândit dă un prim rezultat”

Primele proteze totale de genunchi au fost realizate în județul Buzău, în cadrul unui proiect medical coordonat de specialiști din domeniu, marcând un pas important pentru dezvoltarea serviciilor ortopedice locale.

Medicul Cătălin Cîrstoiu a publicat, pe pagina sa de Facebook, mai multe imagini cu primele proteze totale de genunchi. Managerul Spitalului Universitar de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu, a precizat că doi pacienți au fost tratați la Buzău, fără a mai fi nevoiți să caute soluții în alte centre medicale din țară.

De asemenea, acesta a subliniat importanța transferului de expertiză, a protocoalelor și a ghidurilor medicale către echipele din teritoriu, astfel încât pacienții să poată beneficia de tratamente moderne cât mai aproape de casă. Totodată, medicul a evidențiat necesitatea consolidării încrederii în spitalele locale și modernizarea acestora atât din punct de vedere al mentalității, cât și al infrastructurii.

„Astăzi, Consorțiul medical gândit dă un prim rezultat.

Nu pot să fac abstracție că sunt Profesor Universitar. Astăzi îi învățăm pe colegii noștri ortopezi de aici cum să își organizeze activitatea. Și tot astăzi, operăm primele proteze totale de genunchi din județul Buzău. Doi pacienți se tratează aici, în loc să caute soluții în alte părți.

Transferul de tehnici chirurgicale, protocoale, ghiduri, dar și sprijinul meu direct trebuie să devină o regulă în toate specialitățile. Pacienții trebuie să găsească aici, la Buzău, soluții de diagnostic și tratament, trebuie să își recapete încrederea într-un spital, care cu siguranță trebuie “ reinventat” ca mentalitate, dar mai ales ca infrastructură”, a precizat Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Sursă imagini: Facebook Cătălin Cîrstoiu