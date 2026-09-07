Kremlinul nu exclude reluarea negocierilor de pace între Rusia, Ucraina și SUA, după vizitele emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și la Kiev. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat însă că este prea devreme pentr stabilirea unei date și a unui loc pentru o nouă rundă de discuții.

Moscova nu exclude revenirea la formatul trilateral

Dmitri Peskov a declarat luni că Rusia este deschisă, cel puțin în principiu, reluării negocierilor în format trilateral.

Declarația vine după vizitele de weekend ale lui Steve Witkoff și Jared Kushner, trimișii președintelui american Donald Trump, care au purtat discuții atât la Moscova, cât și la Kiev, în încercarea de a relansa negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

„În ceea ce privește reluarea formatului trilateral, ați auzit declarația Kievului de ieri. Domnul Kushner a făcut astfel de declarații. Nici noi nu excludem reluarea acestui format trilateral, dar este încă prea devreme să vorbim despre locul și datele exacte”, a declarat Peskov.

Peskov laudă eforturile administrației Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Moscova apreciază eforturile administrației Trump de a găsi o soluție pentru încheierea războiului.

„Fără îndoială, orice încercări (…) reprezintă un mic pas către pace și apreciem cu adevărat foarte mult eforturile de pace ale negociatorilor americani”, a spus Peskov.

El a adăugat că Vladimir Putin apreciază la rândul său implicarea lui Donald Trump în încercările de a pune capăt războiului.

„Președintele Putin însuși a spus că apreciază foarte mult eforturile președintelui Trump și că îi este recunoscător președintelui Trump pentru angajamentul său pe această cale către pace”, a afirmat Peskov.

Putin și Trump ar putea avea o nouă convorbire

Peskov nu a exclus nici posibilitatea unei convorbiri telefonice între Vladimir Putin și Donald Trump. O eventuală discuție ar putea avea loc după ce președintele american va primi informații despre întâlnirile purtate de Witkoff și Kushner la Moscova și Kiev.

Kremlinul a precizat însă că, până luni, nu primise încă informații despre discuțiile purtate de cei doi emisari americani cu oficialii ucraineni la Kiev.