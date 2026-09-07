Prima pagină » Știri externe » Kremlinul nu exclude reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, însă spune că „este prea devreme” pentru stabilirea datei și locului

Kremlinul nu exclude reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, însă spune că „este prea devreme” pentru stabilirea datei și locului

Kremlinul nu exclude reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, însă spune că „este prea devreme” pentru stabilirea datei și locului
Vladimir Putin | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Kremlinul nu exclude reluarea negocierilor de pace între Rusia, Ucraina și SUA, după vizitele emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și la Kiev. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat însă că este prea devreme pentr stabilirea unei date și a unui loc pentru o nouă rundă de discuții.

Moscova nu exclude revenirea la formatul trilateral

Dmitri Peskov a declarat luni că Rusia este deschisă, cel puțin în principiu, reluării negocierilor în format trilateral.

Declarația vine după vizitele de weekend ale lui Steve Witkoff și Jared Kushner, trimișii președintelui american Donald Trump, care au purtat discuții atât la Moscova, cât și la Kiev, în încercarea de a relansa negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

„În ceea ce privește reluarea formatului trilateral, ați auzit declarația Kievului de ieri. Domnul Kushner a făcut astfel de declarații. Nici noi nu excludem reluarea acestui format trilateral, dar este încă prea devreme să vorbim despre locul și datele exacte”, a declarat Peskov.

Peskov laudă eforturile administrației Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Moscova apreciază eforturile administrației Trump de a găsi o soluție pentru încheierea războiului.

„Fără îndoială, orice încercări (…) reprezintă un mic pas către pace și apreciem cu adevărat foarte mult eforturile de pace ale negociatorilor americani”, a spus Peskov.

El a adăugat că Vladimir Putin apreciază la rândul său implicarea lui Donald Trump în încercările de a pune capăt războiului.

„Președintele Putin însuși a spus că apreciază foarte mult eforturile președintelui Trump și că îi este recunoscător președintelui Trump pentru angajamentul său pe această cale către pace”, a afirmat Peskov.

Putin și Trump ar putea avea o nouă convorbire

Peskov nu a exclus nici posibilitatea unei convorbiri telefonice între Vladimir Putin și Donald Trump. O eventuală discuție ar putea avea loc după ce președintele american va primi informații despre întâlnirile purtate de Witkoff și Kushner la Moscova și Kiev.

Kremlinul a precizat însă că, până luni, nu primise încă informații despre discuțiile purtate de cei doi emisari americani cu oficialii ucraineni la Kiev.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS UE anunță investiții suplimentare de 200 de milioane de euro în Groenlanda. Ursula Von der Leyen: „Un aliat strategic și un prieten de încredere”
18:52
UE anunță investiții suplimentare de 200 de milioane de euro în Groenlanda. Ursula Von der Leyen: „Un aliat strategic și un prieten de încredere”
INEDIT Giorgia Meloni și-a întrerupt discursul la un miting ca să răspundă la telefon: „Scuze, m-a sunat fiica mea de trei ori!”
18:48
Giorgia Meloni și-a întrerupt discursul la un miting ca să răspundă la telefon: „Scuze, m-a sunat fiica mea de trei ori!”
CONTROVERSĂ Ucraina vrea să preia una dintre cele mai mari companii de apă din țară, deținută de un oligarh rus și de o familie de miliardari britanici
18:23
Ucraina vrea să preia una dintre cele mai mari companii de apă din țară, deținută de un oligarh rus și de o familie de miliardari britanici
ANALIZĂ Mizele summitului Trump – Xi Jinping de pe 24 septembrie: De la controlul AI la noua ordine globală proiectată de Beijing până în 2049
18:04
Mizele summitului Trump – Xi Jinping de pe 24 septembrie: De la controlul AI la noua ordine globală proiectată de Beijing până în 2049
MILITAR Jordan Bardella spune că viitorul guvern francez nu va mai acorda ajutoare gratuite Ucrainei: „Franța se scufundă în datorii”
18:04
Jordan Bardella spune că viitorul guvern francez nu va mai acorda ajutoare gratuite Ucrainei: „Franța se scufundă în datorii”
EXTERNE AfD, mai aproape de putere în Saxonia-Anhalt. Ce partid anunță că nu îl va bloca pe Siegmund, liderul AfD din landul german
16:43
AfD, mai aproape de putere în Saxonia-Anhalt. Ce partid anunță că nu îl va bloca pe Siegmund, liderul AfD din landul german
Mediafax
Un lider AUR vrea să fie PREMIER: Mi-aș putea asuma această responsabilitate
Digi24
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia
Cancan.ro
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Mașinile chinezești iau cu asalt Europa. Ce îi atrage pe cumpărători la mărcile din China
Mediafax
DEZVĂLUIRE: Adevăratele cauze ale insolvenței Petrotel ies la iveală. Câți bani mai are compania Lukoil
Click
Divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion ia o turnură neașteptată! Ordin de protecție și brățară electronică
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Cancan.ro
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Descopera.ro
Conflictul care a deschis drumul României moderne
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
VIDEO Nicușor Dan, confruntat de localnicii din Curcani, unde a fost la deschiderea anului școlar: „Ucrainenii o duc mai bine decât noi”. Ce l-au întrebat oamenii pe președinte și ce promisiuni le-a făcut acesta
19:05
Nicușor Dan, confruntat de localnicii din Curcani, unde a fost la deschiderea anului școlar: „Ucrainenii o duc mai bine decât noi”. Ce l-au întrebat oamenii pe președinte și ce promisiuni le-a făcut acesta
EVENIMENT Primarul Craiovei îi anunță pe părinți că nu trebuie să mai contribuie la fondul clasei. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu la deschiderea anului școlar
18:27
Primarul Craiovei îi anunță pe părinți că nu trebuie să mai contribuie la fondul clasei. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu la deschiderea anului școlar
FLASH NEWS Rogobete, atac la USR după ce a vizitat șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova: „Încărcați-vă din nou trotinetele electrice și mergeți la Craiova”
18:19
Rogobete, atac la USR după ce a vizitat șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova: „Încărcați-vă din nou trotinetele electrice și mergeți la Craiova”
REACȚIE Consiliera pe securitate națională a lui Nicușor Dan acuză un Fake News pe rețelele sociale, în care ar fi fost implicată. Cu ce procuroare ar fi fost „confundată”. Acuză că ținta ar fi fost președintele, de fapt
18:16
Consiliera pe securitate națională a lui Nicușor Dan acuză un Fake News pe rețelele sociale, în care ar fi fost implicată. Cu ce procuroare ar fi fost „confundată”. Acuză că ținta ar fi fost președintele, de fapt
TURISM La doar 33 de ani, Greg a cumpărat un hotel prăfuit, cu suma de 2,55 milioane de dolari. Ce a descoperit după ce s-a mutat în clădirea cu 81 de camere
18:10
La doar 33 de ani, Greg a cumpărat un hotel prăfuit, cu suma de 2,55 milioane de dolari. Ce a descoperit după ce s-a mutat în clădirea cu 81 de camere
FLASH NEWS PNL și USR au semnat un acord în Parlament. Care este obiectivul înțelegerii
17:51
PNL și USR au semnat un acord în Parlament. Care este obiectivul înțelegerii

Cele mai noi

Trimite acest link pe