Consumul de alcool ar putea contribui semnificativ la îmbolnăvirea de cancer în Statele Unite, potrivit unui nou studiu. Creșterea riscului morții se aplică și în cazul cancerului la sân, prostată, colon, stomac, pancreas și ficat.

În timp ce România continuă să fie pe primul loc la consumul de alcool în Europa, de câteva decenii, autoritățile federale din SUA au lansat ghiduri pentru a-i îndemna pe americani să limiteze consumul de alcool. În cazul bărbaților, s-a recomandat consumul a două pahare pe zi, iar pentru femei, un singur pahar.

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În ianuarie, administrația Trump a eliminat limitele și a sugerat doar că americanii ar trebui să consume mai puțin alcool pentru o sănătate mai bună. Cu toate că înainte era acceptabil să fie consumat un cocktail la fiecare seară, studiile arată că obiceiul poate să fie nociv pentru sănătate, a spus cardiologul Dr. Andrew Freeman de la National Jewish Health in Denver pentru CNN.

„Cu toate că este adevărat că rata mortalității cauzate de cancer a scăzut, am aflat că procentul celor care mor de cancerul cauzat de alcool s-a dublat în rândul tinerilor de 20 ani în ultimii 33 de ani”, a spus Dr. Chinmay Jani de la Sylvester Comprehensive Cancer Center of the University of Miami.

„Per total, știm că alcoolul contribuie la mortalitatea cauzată de ciroză/cancerul la ficat”, a spus Jani.

„Ce s-a spus înainte despre consumul de alcool continuă să se erodeze după știința modernă care demonstrează că nu este sănătos consumul de alcool”, a continuat și Freeman.

Cum contribuie alcoolul la creșterea cancerului? În mai multe moduri, potrivit Institutul Național de Cancer. Alcoolul alterează nivelul hormonilor, inclusiv estrogenul, care face legătura cheie dintre băuturile spirtoase și cancerul de sân.

Alcoolul este etanol sau alcool etilic. Acesta duce la deteriorarea ficatului, și de asemenea, poate deteriora și ADN și să interfereze în repararea ADN. Alcoolul contribuie la creșterea stresului oxidativ, care distruge ADN, proteinele și funcționarea celulelor, rezultând inflamații. Consumul de alcool slăbește celulele din gură și gât, făcându-le mai vulnerabile la carcinogeni, în aceeași măsură în care o poate face fumatul excesiv.

Alcoolul absoarbe nutrienți care previn cancerul, precum vitaminele A, C, D, E și B. Efectele pot să difere în funcție de vârstă și sex. Bărbații de 55 de ani sunt mai vulnerabili să moară de cancer din cauza consumului de alcool, rata mortalității în rândul acestui segment demografic accelerând cu 24% în ultimii 33 de ani. Cei mai mulți mor de la cancer de ficat, cancer esofagian și cancer de colon. În cazul femeilor de 55 de ani, consumul excesiv de alcool le-a cauzat cancer la sân, la ficat sau la colon.

Sursa Foto: Profimedia