Secretarul de Război al SUA se antrenează cot la cot cu militarii. Ministrul Apărării din România merge pe trotinetă, participă la Săptămâna Jocurilor pe Calculator și mărturisește senin că nu a făcut armata. Diferențele majore dintre Moșteanu și Hegseth în câteva poze grăitoare

În timp ce în Statele Unite ale Americii, Secretarul de Război, Pete Hegseth, face instrucție în condiții vitrege alături de cei mai bine pregătiți militari, în România, Ionuț Moșteanu, pare că se chinuie să-și intre în rolul de ministru al Apărării. Și nu-i iese.

La 52 de ani ai săi, Ionuț Moșteanu ar fi trebuit să fie printre cei chemați la marea mobilizate din această săptămână. Însă ministrul a recunoscut că nu a făcut armata.

Omologul său american, însă, provine din forțele armate și încă se antrenează alături de militarii de elită ai SUA.

Hegseth cu luneta, Moșteanu cu trotineta

Pete Hegseth, răspunsul dur al Pentagonului

Secretarul Apărării american, fost militar și comentator politic, și-a început mandatul cu priorități clare: investiții majore în armament, consolidarea alianțelor NATO și zero toleranță față de amenințările globale. La fel ca Trump, el critică aspru aliații NATO, despre care spune că nu cheltuiesc suficient pentru propria apărare, numindu-i „națiuni ipocrite și impotente care ne cer să respectăm acorduri de apărare depășite și unilaterale pe care ele însele nu le mai respectă”. Să fie oare și România printre aceștia?

La Washington, mesajul este unul clar: „Nu ne provocați!”.

Chiar sâmbătă, Pete Hegseth a fost surprins alăturându-se militarilor americani la pregătirea fizică de pe plajă.

Dar nici Hegseth nu e perfect. Din declarațiile sale de când a ajuns la putere, Secretarul Apărării merge pe premisa ”fie ca mine, fie deloc”. Orice comandant militar care nu este de acord cu viziunea lui Hegseth asupra armatei a fost invitat să demisioneze.

„Cu cât vom avea oamenii potriviți mai repede, cu atât mai repede vom putea promova politicile potrivite. Dar dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă întristează, atunci ar trebui să faceți ceea ce se cuvine și să demisionați”, a spus el. „Vă vom mulțumi pentru serviciile voastre.”

Ionuț Moșteanu, fără uniformă, dar cu abilități de marketing

În antiteză, la București, situația este la 180 de grade. Ionuț Moșteanu jonglează între mobilizarea rezerviștilor, declarații politice și … plimbări cu trotineta în sediul USR. Exercițiul MOBEX B-IF-25 a fost criticat dur pentru organizarea haotică. Ce-a făcut ministrul? A dat vina pe Rusia. „Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română”, a replicat Moșteanu.

Într-un alt episod demn de filmele de comedie, Ministrul Apărării a fost suprins plimbându-se cu trotineta electrică în sediul USR. ”În slujba țării”, cum zice motto-ul Ministerului Apărării Naționale, nu?

„Liviu-Ionuț Moșteanu și-a început cariera profesională în mediul privat și a deținut diferite funcții de conducere în companii naționale și internaționale de prestigiu, în domeniile marketingului, comunicării și strategiei corporative”, se arată pe site-ul MApN, în CV-ul Ministrului.

Situația nu poate fi mai ironică de atât. Ministrul Apărării Naționale este fără experiență militară, dar cu abilități de marketing și de strategie corporativă.

Două lumi, două stiluri diferite

Contrastul e clar. Washingtonul acționează cu fermitate și disciplină, Bucureștiul se plimbă, ironic, între haos organizațional și trotinetă. Așadar, contrastul dintre cei doi nu se limitează doar la experiență și resurse, ci și la stilul fiecăruia. Unul proiectează puterea militară, altul…spectacolul mediatic.

