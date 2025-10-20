Prima pagină » Securitate » Secretarul de Război al SUA se antrenează cot la cot cu militarii. Ministrul Apărării din România merge pe trotinetă, participă la Săptămâna Jocurilor pe Calculator și mărturisește senin că nu a făcut armata. Diferențele majore dintre Moșteanu și Hegseth în câteva poze grăitoare

Secretarul de Război al SUA se antrenează cot la cot cu militarii. Ministrul Apărării din România merge pe trotinetă, participă la Săptămâna Jocurilor pe Calculator și mărturisește senin că nu a făcut armata. Diferențele majore dintre Moșteanu și Hegseth în câteva poze grăitoare

20 oct. 2025, 06:00, Securitate
Secretarul de Război al SUA se antrenează cot la cot cu militarii. Ministrul Apărării din România merge pe trotinetă, participă la Săptămâna Jocurilor pe Calculator și mărturisește senin că nu a făcut armata. Diferențele majore dintre Moșteanu și Hegseth în câteva poze grăitoare

În timp ce în Statele Unite ale Americii, Secretarul de Război, Pete Hegseth, face instrucție în condiții vitrege alături de cei mai bine pregătiți militari, în România, Ionuț Moșteanu, pare că se chinuie să-și intre în rolul de ministru al Apărării. Și nu-i iese.

La 52 de ani ai săi, Ionuț Moșteanu ar fi trebuit să fie printre cei chemați la marea mobilizate din această săptămână. Însă ministrul a recunoscut că nu a făcut armata.

Omologul său american, însă, provine din forțele armate și încă se antrenează alături de militarii de elită ai SUA.

Hegseth cu luneta, Moșteanu cu trotineta

Pete Hegseth, răspunsul dur al Pentagonului

Secretarul Apărării american, fost militar și comentator politic, și-a început mandatul cu priorități clare: investiții majore în armament, consolidarea alianțelor NATO și zero toleranță față de amenințările globale. La fel ca Trump, el critică aspru aliații NATO, despre care spune că nu cheltuiesc suficient pentru propria apărare, numindu-i „națiuni ipocrite și impotente care ne cer să respectăm acorduri de apărare depășite și unilaterale pe care ele însele nu le mai respectă”. Să fie oare și România printre aceștia?

La Washington, mesajul este unul clar: „Nu ne provocați!”.

Chiar sâmbătă, Pete Hegseth a fost surprins alăturându-se militarilor americani la pregătirea fizică de pe plajă.

Dar nici Hegseth nu e perfect. Din declarațiile sale de când a ajuns la putere, Secretarul Apărării merge pe premisa ”fie ca mine, fie deloc”. Orice comandant militar care nu este de acord cu viziunea lui Hegseth asupra armatei a fost invitat să demisioneze.

Cu cât vom avea oamenii potriviți mai repede, cu atât mai repede vom putea promova politicile potrivite. Dar dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă întristează, atunci ar trebui să faceți ceea ce se cuvine și să demisionați”, a spus el. „Vă vom mulțumi pentru serviciile voastre.

Ionuț Moșteanu, fără uniformă, dar cu abilități de marketing

În antiteză, la București, situația este la 180 de grade. Ionuț Moșteanu jonglează între mobilizarea rezerviștilor, declarații politice și … plimbări cu trotineta în sediul USR. Exercițiul MOBEX B-IF-25 a fost criticat dur pentru organizarea haotică. Ce-a făcut ministrul? A dat vina pe Rusia. „Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română”, a replicat Moșteanu.

Într-un alt episod demn de filmele de comedie, Ministrul Apărării a fost suprins plimbându-se cu trotineta electrică în sediul USR. ”În slujba țării”, cum zice motto-ul Ministerului Apărării Naționale, nu?

Liviu-Ionuț Moșteanu și-a început cariera profesională în mediul privat și a deținut diferite funcții de conducere în companii naționale și internaționale de prestigiu, în domeniile marketingului, comunicării și strategiei corporative”, se arată pe site-ul MApN, în CV-ul Ministrului.

Situația nu poate fi mai ironică de atât. Ministrul Apărării Naționale este fără experiență militară, dar cu abilități de marketing și de strategie corporativă.

Două lumi, două stiluri diferite

Contrastul e clar. Washingtonul acționează cu fermitate și disciplină, Bucureștiul se plimbă, ironic, între haos organizațional și trotinetă. Așadar, contrastul dintre cei doi nu se limitează doar la experiență și resurse, ci și la stilul fiecăruia. Unul proiectează puterea militară, altul…spectacolul mediatic.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Moșteanu se spală pe mâini de HAOSUL mobilizării: „Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română”

Noi informații despre modul DEZASTRUOS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”

Citește și

VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45, 16 Oct 2025
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
EXTERNE Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
20:25, 15 Oct 2025
Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
ARMATĂ O dronă de dimensiunile unui rucsac, arma secretă a americanilor
16:17, 10 Oct 2025
O dronă de dimensiunile unui rucsac, arma secretă a americanilor
APĂRARE FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse
16:29, 09 Oct 2025
FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse
APĂRARE Riscul de atacuri HIBRIDE din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut, anunță Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca
14:45, 03 Oct 2025
Riscul de atacuri HIBRIDE din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut, anunță Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca
APĂRARE Canada înființează Agenția de Investiții în Apărare, cu scopul de a ACCELERA reînarmarea forțelor armate
16:08, 02 Oct 2025
Canada înființează Agenția de Investiții în Apărare, cu scopul de a ACCELERA reînarmarea forțelor armate
Mediafax
INFOTRAFIC: Circulație restricționată pe DN 1. Drumuri montane închise din cauza zăpezii și viscolului
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Răsturnare de situație în dosarul exploziei din Rahova. Blocul avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Care este, de fapt, povestea din spatele Daciei Hipster, modelul ce a surprins lumea auto - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Iarna de instalează mai devreme, în 2025. Orașele în care încep ninsorile abundente
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Ultima dorință a Andreei Cuciuc, spulberată într-o clipă. Cu sufletul zdrobit, prietena ei povestește printre lacrimi ce vis NU a mai apucat fiica lui Igor Cuciuc să trăiască. Totul era pregătit pentru a doua zi: "Urma să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Un tablou de Picasso a dispărut în timpul unui transfer. Cât valora opera de artă?
SPORT Zeljko Kopic a DEZVĂLUIT ce a vorbit cu Alex Dobre. Ce spune și despre lovitura scorpion a lui Koljic
09:28
Zeljko Kopic a DEZVĂLUIT ce a vorbit cu Alex Dobre. Ce spune și despre lovitura scorpion a lui Koljic
EXTERNE Aberație legislativă sau „protecție a mediului”. Cum au ajuns liliecii și ciocănitorile să BLOCHEZE construcția unui pod peste Dunăre
09:26
Aberație legislativă sau „protecție a mediului”. Cum au ajuns liliecii și ciocănitorile să BLOCHEZE construcția unui pod peste Dunăre
TURISM Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
09:05
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
EVENIMENT Ore cruciale la CCR. Încă o dată, Curtea Constituțională ar putea arunca Romania în haos. După anularea alegerilor de anul trecut, decizia de azi ar putea schimba, din nou, soarta țării. Cade reforma pensiilor magistraților, cade și Guvernul. Sau cel puțin așa a plusat Bolojan. Ce scenarii sunt pe masă
09:00
Ore cruciale la CCR. Încă o dată, Curtea Constituțională ar putea arunca Romania în haos. După anularea alegerilor de anul trecut, decizia de azi ar putea schimba, din nou, soarta țării. Cade reforma pensiilor magistraților, cade și Guvernul. Sau cel puțin așa a plusat Bolojan. Ce scenarii sunt pe masă
ACTUALITATE Ai vecini „gălăgioși” care stau la curte? Programul de liniște, OBLIGATORIU și pentru ei. Cei care nu respectă legea riscă amenzi colosale
08:50
Ai vecini „gălăgioși” care stau la curte? Programul de liniște, OBLIGATORIU și pentru ei. Cei care nu respectă legea riscă amenzi colosale
ACTUALITATE Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie
08:46
Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie