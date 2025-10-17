Prima pagină » Actualitate » Moșteanu se spală pe mâini de HAOSUL mobilizării: „Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română”

17 oct. 2025, 15:37, Actualitate
Moșteanu se spală pe mâini de HAOSUL mobilizării: „Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română”

Zilele acestea, mai mulți rezerviști din București și județul Ilfov au primit ordine de chemare de la MApn în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25. Cei mai mulți însă, au semnalat probleme la modalitatea în care au fost invitați la unitățile militare și s-au plâns de cozile care s-au format la cazărmi, dar și de lipsa de profesionalism a autorităților în derularea campaniei.  Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a găsit imediat vinovatul pentru defășurarea exercițiului.

„Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi care vor să denigreze Armata Română şi imaginea Armatei Române. Armata Română face exerciţii, cum vedeţi azi aici a fost făcut peste tot, oamenii sunt echipaţi, (…), oamenii sunt echipaţi, primesc bocanci, echipament şi tot ce trebuie”, a afirmat ministrul Moşteanu.

Armata Română

Foto – caracter ilustrativ: Facebook/MApN

Rezerviștii care nu participă la MOBEX pot fi sancționați cu amenzi de până la 1.200 lei

În cadrul exercițiului, rezerviștii sunt evaluați fizic și psihologic, după care primesc echipament militar. Ulterior, sunt conduși în poligoane unde efectuează exerciții de tragere. Au fost însă și persoane care nu au vrut să participe la această activitate, fie din motive medicale, fie pentru că au fost anunțați mult prea din scurt. Rezerviștii care nu participă la inițiativa Ministerului pot fi sancționați cu amenzi de până la 1.200 de lei.

Moșteanu le-a mulțumit celor care au participat și a transmis că MOBEX va fi reluat și anul viitor pentru a nu mai exista surprize. „Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns prezent la acest exerciţiu de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov. La anul, vor avea loc aceste exerciţii Mobex în 7-9 judeţe. Este un exerciţiu periodic şi este normal ce se întâmplă”.

