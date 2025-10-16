Gheorghe Moise, pensionarul de 62 de ani care are proteze la șold și nu vede cu ochiul drept, ne-a povestit cum a decurs mobilizarea rezerviștilor la unitatea militară din Otopeni, acolo unde este Baza Aeriană 90. Nea Gică spune că a intrat în unitate „ca la piață”, fără să-l controleze nimeni în sacoșe. „Puteam să intru cu bombe”, spune bărbatul. Mai mult, acesta a fost pus pe drumuri degeaba, fiind bolnav, când putea fi respins la controlul inițial, de la Comisariatul Militar Ilfov.

Modul prin care s-a organizat „marea” mobilizare a rezerviștilor din București-Ilfov este unul dezastruos.

Pe lângă faptul că la „încorporare” au fost chemați bărbați bolnavi, cum este Gheorghe Moise, măsurile de securitate în unitățile militare au fost extrem de slabe.

De exemplu, accesul în Baza Aeriană 90 – o unitate extrem de importantă pentru București și pentru țară, care comunică direct cu Aeroportul Otopeni, s-a făcut foarte lejer, fără controale corporale sau verificare de bagaje.

„Puteam să intru cu bombe pe mine, că nu m-a controlat nimeni. M-au întrebat de ce am venit, dar să zică «bă, ce ai în plasă?», nu a zis nimeni nimic, și acolo e Baza Aeriană 90, care și pe timpul lui Ceaușescu era fruntea”, declară nea Gică.

Pensionar de 62 de ani, bolnav, pus degeaba pe drumuri

Bărbatul în vârstă de 62 de ani mai spune că a fost pus pe drumuri degeaba, el având serioase probleme de sănătate.

„Am fost la comisariat, m-am dus cu documentele, și un locotenent de acolo a zis că am 62 de ani, și că nu o să mă cheme la mobilizare. Dar m-au chemat”, mărturisește pensionarul.

Gheorghe Moise mai spune că a fost pe punctul de a fi trimis la tragere, în ciuda faptului că abia se ține pe picioare.

„Urma echiparea, și după aia am înțeles că se pleca la tragere. În primă fază ne prezenta armamentul, apoi se pleca la tragere. Mi-a dat legitimație pentru echipare, dar m-au văzut cum merg, și au chemat doctorul, și acesta m-a întrebat ce am, i-am arătat din pungă documente”, mai spune nea Gică.

Foarte mulți bărbați care au fost chemați la instrucție, printre ei și multe persoane publice, și-au exprimat indignarea față de această mobilizare.

„Nu chemarea e problema, ci comunicarea”

Printre „norocoșii” care au primit ordinul de chemare la instrucție militară se numără și Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”. Andrei a povestit experiența pe pagina sa de Facebook, menționând că documentul i-a fost adus personal de un polițist, cu doar două zile înainte de data exercițiului.

Fostul artist a spus că nu s-a opus chemării la instrucție, însă consideră că modul de comunicare al MApN ar trebui îmbunătățit.

„După ce am citit documentul, mi-am dat seama că ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț: unde exact se desfășoară exercițiile (în cazarmă sau pe teren), ce tip de echipament trebuie să aducem, dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi, sau un număr de contact al unității, pentru întrebări sau clarificări, și, mai ales, să fie trimis din timp, nu cu doar două zile înainte.

Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe.

Și cred că ar fi corect ca, pentru cei care din motive morale sau de conștiință nu doresc să participe la eventuale confruntări armate, să fie clar comunicată alternativa legală – serviciul alternativ civil, care este prevăzut de lege.

Exercițiile de mobilizare pot avea un scop legitim – instruirea, organizarea, pregătirea – dar felul în care sunt comunicate și organizate face toată diferența între încredere și confuzie…”, a scris Roșu.

MApN: „Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare”

În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

