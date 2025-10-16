Prima pagină » Actualitate » Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”

Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”

16 oct. 2025, 17:12, Actualitate
Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare

Gheorghe Moise, pensionarul de 62 de ani care are proteze la șold și nu vede cu ochiul drept, ne-a povestit cum a decurs mobilizarea rezerviștilor la unitatea militară din Otopeni, acolo unde este Baza Aeriană 90. Nea Gică spune că a intrat în unitate „ca la piață”, fără să-l controleze nimeni în sacoșe. „Puteam să intru cu bombe”, spune bărbatul. Mai mult, acesta a fost pus pe drumuri degeaba, fiind bolnav, când putea fi respins la controlul inițial, de la Comisariatul Militar Ilfov.

Modul prin care s-a organizat „marea” mobilizare a rezerviștilor din București-Ilfov este unul dezastruos.

Pe lângă faptul că la „încorporare” au fost chemați bărbați bolnavi, cum este Gheorghe Moise, măsurile de securitate în unitățile militare au fost extrem de slabe.

De exemplu, accesul în Baza Aeriană 90 – o unitate extrem de importantă pentru București și pentru țară, care comunică direct cu Aeroportul Otopeni, s-a făcut foarte lejer, fără controale corporale sau verificare de bagaje.

„Puteam să intru cu bombe pe mine, că nu m-a controlat nimeni. M-au întrebat de ce am venit, dar să zică «bă, ce ai în plasă?», nu a zis nimeni nimic, și acolo e Baza Aeriană 90, care și pe timpul lui Ceaușescu era fruntea”, declară nea Gică.

Pensionar de 62 de ani, bolnav, pus degeaba pe drumuri

Bărbatul în vârstă de 62 de ani mai spune că a fost pus pe drumuri degeaba, el având serioase probleme de sănătate.

„Am fost la comisariat, m-am dus cu documentele, și un locotenent de acolo a zis că am 62 de ani, și că nu o să mă cheme la mobilizare. Dar m-au chemat”, mărturisește pensionarul.

Gheorghe Moise mai spune că a fost pe punctul de a fi trimis la tragere, în ciuda faptului că abia se ține pe picioare.

Baza Aeriană 90

„Urma echiparea, și după aia am înțeles că se pleca la tragere. În primă fază ne prezenta armamentul, apoi se pleca la tragere. Mi-a dat legitimație pentru echipare, dar m-au văzut cum merg, și au chemat doctorul, și acesta m-a întrebat ce am, i-am arătat din pungă documente”, mai spune nea Gică.

Foarte mulți bărbați care au fost chemați la instrucție, printre ei și multe persoane publice, și-au exprimat indignarea față de această mobilizare.

„Nu chemarea e problema, ci comunicarea”

Printre „norocoșii” care au primit ordinul de chemare la instrucție militară se numără și Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”. Andrei a povestit experiența pe pagina sa de Facebook, menționând că documentul i-a fost adus personal de un polițist, cu doar două zile înainte de data exercițiului.

Fostul artist a spus că nu s-a opus chemării la instrucție, însă consideră că modul de comunicare al MApN ar trebui îmbunătățit.

„După ce am citit documentul, mi-am dat seama că ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț: unde exact se desfășoară exercițiile (în cazarmă sau pe teren), ce tip de echipament trebuie să aducem, dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi, sau un număr de contact al unității, pentru întrebări sau clarificări, și, mai ales, să fie trimis din timp, nu cu doar două zile înainte.

Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe.

Și cred că ar fi corect ca, pentru cei care din motive morale sau de conștiință nu doresc să participe la eventuale confruntări armate, să fie clar comunicată alternativa legală – serviciul alternativ civil, care este prevăzut de lege.

Exercițiile de mobilizare pot avea un scop legitim – instruirea, organizarea, pregătirea – dar felul în care sunt comunicate și organizate face toată diferența între încredere și confuzie…”, a scris Roșu.

MApN: „Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare”

În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
17:51
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
ACTUALITATE Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
17:36
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
ACTUALITATE Adio, plăți cu cash. Regula intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și în România
15:59
Adio, plăți cu cash. Regula intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și în România
ACTUALITATE Gâlceava salariului minim continuă. Adrian Câciu (PSD) insistă pe creșterea salariului. Bolojan spune că „în principiu” nu va crește în 2026
15:55
Gâlceava salariului minim continuă. Adrian Câciu (PSD) insistă pe creșterea salariului. Bolojan spune că „în principiu” nu va crește în 2026
POLITICĂ Guvernul Bolojan se afundă în datorii. 500 milioane lei, împrumutați azi dintr-un foc
15:44
Guvernul Bolojan se afundă în datorii. 500 milioane lei, împrumutați azi dintr-un foc
ACTUALITATE Vârsta de PENSIONARE crește la 73 de ani. Cine sunt cei 883.000 de români afectați!
15:37
Vârsta de PENSIONARE crește la 73 de ani. Cine sunt cei 883.000 de români afectați!
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
A1
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
George Kelly și arta de a ne rescrie lumea. Psihologul care a dovedit că suntem arhitecții propriei lumi interioare
VIDEO Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
17:52
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
EXTERNE O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
17:48
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
POLITICĂ Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
17:37
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
EXCLUSIV Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
17:30
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii