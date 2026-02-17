Prima pagină » Social » Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv

17 feb. 2026, 17:48, Social
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
Guvernul Regatului Spaniei a aprobat creșterea salariului minim la 1.221 euro pe lună, o majorare de 37 de euro care se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Decizia vizează aproximativ 2,5 milioane de lucrători, având un impact semnificativ și asupra românilor care muncesc în această țară.

Guvernul Spaniei a aprobat marți, 17 februarie, majorarea salariului minim cu 3,1% față de 2025, potrivit publicației 20 Minutos. Decizia intră în vigoare odată cu publicarea în Buletinul Oficial al Statului (BOE), iar companiile vor fi obligate să aplice creșterea retroactiv din ianuarie 2026, preia Libertatea.

Lefuri retroactive

Angajatorii vor trebui să plătească diferențele salariale pentru primele două luni ale anului dacă acestea au fost deja calculate la vechile tarife.

„Aceasta este o poveste de succes”, a declarat vicepremierul și ministrul Muncii, Yolanda Díaz, care a evidențiat impactul pozitiv asupra femeilor, tinerilor și lucrătorilor migranți. Ea a cerut patronatelor să urmeze exemplul guvernului și să crească salariile corespunzător: „Guvernul își face treaba, acum e rândul angajatorilor. Salariul mediu este de 1.668 de euro pe lună, există spațiu pentru creșteri”.

Salariul în 14 rate pe an

La începutul anului 2026, aproximativ 350.000 de români sunt înregistrați oficial în sistemul de Asigurări Sociale (Seguridad Social) din Spania. Cu toate acestea, în Spania sunt înregistrați oficial aproximativ 610.000 – 630.000 de rezidenți români.

Guvernul a decis să mențină și scutirea de impozit pe veniturile sub salariul minim. Ministrul Finanțelor, María Jesús Montero, a precizat că deducerea fiscală pentru angajații cărora li s-au aplicat rețineri va putea fi recuperată la declarația de venit. Totuși, angajații vor continua să contribuie cu 6,35% pentru asigurările sociale.

În Spania, salariul minim este stabilit prin lege ca fiind plătit în 14 rate pe an: 12 luni plus două prime obligatorii, în iulie și decembrie.

