Instanța anulează ordinul de protecție emis pe numele profesorului pe care Mara Bănică l-a acuzat că i-a agresat fiul

Bianca Dogaru
Galerie Foto 2

Judecătoria Sectorului 2 a decis suspendarea măsurii de siguranță împotriva lui Corneliu Riegler, cadru didactic la Colegiul „George Coșbuc”, după ce Mara Bănică l-a reclamat că i-a agresat fizic fiul.

Deși poliția a stabilit inițial ca profesorul să nu se apropie de fiul jurnalistei, magistrații au admis acum cererea acestuia și au desființat ordinul provizoriu. Deși Mara Bănică a susținut că a fost vorba despre o agresiune fizică, profesorul a afirmat că doar a intervenit să oprească un joc periculos pe un gard.

„Eu veneam la școală și am văzut un băiat suit pe un gard subțire gata să cadă și i-am zis că mai bine să se dea jos să nu pățească ceva. Celălalt băiat, mai masiv și care îi aruncase lucrurile peste gard să-și bată joc de el, a venit spre mine să mă întrebe, cine sunt eu să le fac observație și se tot împingea în mine. I-am spus că sunt Corneliu Riegler, profesor la Colegiul „George Coșbuc” din apropiere și se tot împingea cu pieptul spre mine întrebându-mă cine sunt”, a declarat Corneliu Riegler pentru HotNews.

Hotărârea instanței respinge cererea de emitere a unui nou ordin de protecție. Soluția care anulează interdicția provizorie este definintivă, însă Mara Bănică are la dispoziție trei zile pentru apel față de restul deciziei.

Jurnalista a declarat că vizita la Medicina Legală a fost un moment greu și a cerut oficial suspendarea profesorului de la catedră. Mara Bănică afirmă că deține dovezi și mesaje de la alți elevi care descriu comportamente nepotrivite ale cadrului didactic.

„Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicina Legală, nu e cel mai plăcut lucru. Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în școală (aici va fi interesant cum o să facem). Sa facem pentru ca solicit public domnului inspector general al Municipiului Bucuresti sa il suspende pe acest om de la catedra in urma documentelor pe care le depun in aceasta dimineata la ISMB.”

De cealaltă parte, Corneliu Riegler respinge toate acuzațiile. Acesta consideră că întreaga situație este o metodă prin care jurnalista își face reclamă și afirmă că elevul a fost cel care l-a provocat.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Percheziții în mai multe județe, într-o operațiune națională ce vizează infracțiuni silvice, informatice și economice
12:47
Percheziții în mai multe județe, într-o operațiune națională ce vizează infracțiuni silvice, informatice și economice
AUTO Ce să nu pui niciodată în rezervorul mașinii. Care sunt cele mai costisitoare greșeli, potrivit experților
12:46
Ce să nu pui niciodată în rezervorul mașinii. Care sunt cele mai costisitoare greșeli, potrivit experților
APĂRARE Imagini exclusive de la cel mai mare exercițiu naval din regiunea Mării Negre. Peste 2.500 de militari din 13 state participă la Sea Shield 2026
12:26
Imagini exclusive de la cel mai mare exercițiu naval din regiunea Mării Negre. Peste 2.500 de militari din 13 state participă la Sea Shield 2026
DESTINAȚII Cea mai ieftină insulă grecească, perfectă pentru o escapadă. Nu este vorba despre Corfu
12:17
Cea mai ieftină insulă grecească, perfectă pentru o escapadă. Nu este vorba despre Corfu
SPORT Unde se strâng suporterii români care merg la meciul cu Turcia, de la Istanbul. Precizări importante de la FRF
12:12
Unde se strâng suporterii români care merg la meciul cu Turcia, de la Istanbul. Precizări importante de la FRF
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru a participat la prima sesiune a summitului Melaniei Trump din SUA. Cu ce propuneri a venit partenera președintelui Nicușor Dan
11:47
Mirabela Grădinaru a participat la prima sesiune a summitului Melaniei Trump din SUA. Cu ce propuneri a venit partenera președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau că are o tumoare pe creier?
EMISIUNI Geraldo Alves și Vasile Maftei, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube ProSport
12:58
Geraldo Alves și Vasile Maftei, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube ProSport
EXCLUSIV Turcescu: USR a dus tupeul la un nivel nemaiîntâlnit/Sunt soldați trimiși în misiune
12:54
Turcescu: USR a dus tupeul la un nivel nemaiîntâlnit/Sunt soldați trimiși în misiune
ULTIMA ORĂ Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei care i-a ținut piept lui Trump în problema Groenlandei, și-a prezentat demisia în fața Regelui
12:40
Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei care i-a ținut piept lui Trump în problema Groenlandei, și-a prezentat demisia în fața Regelui
SPORT „Tricolorii” au plecat spre Istanbul, unde joi se joacă Turcia – România! Hagi: „E clar, ca să câștigi, trebuie să marchezi”
12:33
„Tricolorii” au plecat spre Istanbul, unde joi se joacă Turcia – România! Hagi: „E clar, ca să câștigi, trebuie să marchezi”
VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, Asociația OIREP Ambalaje, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a:”Ministerul Mediului va analiza propunerea noastră de clearing house”
12:22
Geanin Șerban, Asociația OIREP Ambalaje, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a:”Ministerul Mediului va analiza propunerea noastră de clearing house”
FLASH NEWS Cum arată acum locul exploziei care a zguduit centrul Istanbulului în urmă cu trei zile. Gândul publică imagini exclusive
12:15
Cum arată acum locul exploziei care a zguduit centrul Istanbulului în urmă cu trei zile. Gândul publică imagini exclusive

Cele mai noi

Trimite acest link pe