Instanța anulează ordinul de protecție emis pe numele profesorului pe care Mara Bănică l-a acuzat că i-a agresat fiul

Judecătoria Sectorului 2 a decis suspendarea măsurii de siguranță împotriva lui Corneliu Riegler, cadru didactic la Colegiul „George Coșbuc”, după ce Mara Bănică l-a reclamat că i-a agresat fizic fiul.

Deși poliția a stabilit inițial ca profesorul să nu se apropie de fiul jurnalistei, magistrații au admis acum cererea acestuia și au desființat ordinul provizoriu. Deși Mara Bănică a susținut că a fost vorba despre o agresiune fizică, profesorul a afirmat că doar a intervenit să oprească un joc periculos pe un gard.

„Eu veneam la școală și am văzut un băiat suit pe un gard subțire gata să cadă și i-am zis că mai bine să se dea jos să nu pățească ceva. Celălalt băiat, mai masiv și care îi aruncase lucrurile peste gard să-și bată joc de el, a venit spre mine să mă întrebe, cine sunt eu să le fac observație și se tot împingea în mine. I-am spus că sunt Corneliu Riegler, profesor la Colegiul „George Coșbuc” din apropiere și se tot împingea cu pieptul spre mine întrebându-mă cine sunt”, a declarat Corneliu Riegler pentru HotNews.

Hotărârea instanței respinge cererea de emitere a unui nou ordin de protecție. Soluția care anulează interdicția provizorie este definintivă, însă Mara Bănică are la dispoziție trei zile pentru apel față de restul deciziei.

Jurnalista a declarat că vizita la Medicina Legală a fost un moment greu și a cerut oficial suspendarea profesorului de la catedră. Mara Bănică afirmă că deține dovezi și mesaje de la alți elevi care descriu comportamente nepotrivite ale cadrului didactic.

„Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicina Legală, nu e cel mai plăcut lucru. Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în școală (aici va fi interesant cum o să facem). Sa facem pentru ca solicit public domnului inspector general al Municipiului Bucuresti sa il suspende pe acest om de la catedra in urma documentelor pe care le depun in aceasta dimineata la ISMB.”

De cealaltă parte, Corneliu Riegler respinge toate acuzațiile. Acesta consideră că întreaga situație este o metodă prin care jurnalista își face reclamă și afirmă că elevul a fost cel care l-a provocat.

