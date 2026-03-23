Fiul Marei Bănică, bătut de un profesor. Jurnalista a ajuns la IML și declară război: „Să stea departe de copilul meu”

Mara Bănică a lansat acuzații grave la adresa unui profesor, susținând că acesta i-ar fi agresat fiul. Jurnalista a povestit că a fost nevoită să ajungă cu copilul la Medicină Legală, după incidentul în care acesta ar fi fost bătut.

Cazul a intrat acum în atenția autorităților, urmând să fie demarată o anchetă oficială. În funcție de concluzii, profesorul riscă sancțiuni serioase, inclusiv din partea inspectoratului școlar de care aparține, relatează știripesurse.

Fiul Marei Bănică a fost bătut de un profesor

„Pentru mine a fost un weekend greu. Sa te duci cu copilul tau batut de un profesor la Medicina Legala, nu e cel mai placut lucru.

Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în școală (aici va fi interesant cum o să facem).

Să facem pentru că solicit public domnului inspector general al Municipiului București sa îl suspende pe acest om de la catedra în urma documentelor pe care le depun în această dimineață la ISMB.

Mulțumesc foștilor elevi care vor să-și închidă traumele din adolescență și care mi-au spus poveștile lor.

Mulțumesc profesorilor care au scris sub semnatură, asumat, ce face acest om în școală.

Draga sistem, trezește-te și tu! Uneori, te împiedici în proceduri și hârtii și, făra să vrei, schingiuiești suflete de copii!”, a precizat Mara Bănică.

A fost emis un ordin de protecție

„Autoritățile au emis și un comunicat prin care informează că un minor ar fi fost agresat de un cadru didactic, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare.

La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic.

În acest context a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Precizăm faptul că Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța minorilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul emis de autorități.