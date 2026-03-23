Prima pagină » Actualitate » Fiul Marei Bănică, bătut de un profesor. Jurnalista a ajuns la IML și declară război: „Să stea departe de copilul meu”

Fiul Marei Bănică, bătut de un profesor. Jurnalista a ajuns la IML și declară război: „Să stea departe de copilul meu”

Fiul Marei Bănică, bătut de un profesor. Jurnalista a ajuns la IML și declară război: „Să stea departe de copilul meu”

Mara Bănică a lansat acuzații grave la adresa unui profesor, susținând că acesta i-ar fi agresat fiul. Jurnalista a povestit că a fost nevoită să ajungă cu copilul la Medicină Legală, după incidentul în care acesta ar fi fost bătut.

Cazul a intrat acum în atenția autorităților, urmând să fie demarată o anchetă oficială. În funcție de concluzii, profesorul riscă sancțiuni serioase, inclusiv din partea inspectoratului școlar de care aparține, relatează știripesurse.

Fiul Marei Bănică a fost bătut de un profesor

„Pentru mine a fost un weekend greu. Sa te duci cu copilul tau batut de un profesor la Medicina Legala, nu e cel mai placut lucru.

Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în școală (aici va fi interesant cum o să facem).

Să facem pentru că solicit public domnului inspector general al Municipiului București sa îl suspende pe acest om de la catedra în urma documentelor pe care le depun în această dimineață la ISMB.

Mulțumesc foștilor elevi care vor să-și închidă traumele din adolescență și care mi-au spus poveștile lor.

Mulțumesc profesorilor care au scris sub semnatură, asumat, ce face acest om în școală.

Draga sistem, trezește-te și tu! Uneori, te împiedici în proceduri și hârtii și, făra să vrei, schingiuiești suflete de copii!”, a precizat Mara Bănică.

A fost emis un ordin de protecție

„Autoritățile au emis și un comunicat prin care informează că un minor ar fi fost agresat de un cadru didactic, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare.

La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic.

În acest context a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Precizăm faptul că Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța minorilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul emis de autorități.

Citește și

INEDIT O asistentă a renunțat la jobul ei și a luat-o de la 0. Cu ce afacere a dat lovitura
11:40
O asistentă a renunțat la jobul ei și a luat-o de la 0. Cu ce afacere a dat lovitura
ACTUALITATE Oana Tașcău, despre examenul pentru Pelendava și presiunile din sistem. „Am fost extrem de inhibată”
11:30
Oana Tașcău, despre examenul pentru Pelendava și presiunile din sistem. „Am fost extrem de inhibată”
FLASH NEWS Minerii din Târgu-Jiu continuă greva și anunță că mâine vor veni la București să protesteze în fața Guvernului
11:25
Minerii din Târgu-Jiu continuă greva și anunță că mâine vor veni la București să protesteze în fața Guvernului
STUDIU Sondaj INSCOP: Două treimi dintre români vor limite de vârstă pentru accesul minorilor la rețelele sociale. Care sunt cele mai vulnerabile grupuri de utilizatori
11:22
Sondaj INSCOP: Două treimi dintre români vor limite de vârstă pentru accesul minorilor la rețelele sociale. Care sunt cele mai vulnerabile grupuri de utilizatori
ACTUALITATE Oana Tașcău, fost director de penitenciar și vedetă OnlyFans: „Mi-am asumat lucruri de care altora le e teamă”
11:00
Oana Tașcău, fost director de penitenciar și vedetă OnlyFans: „Mi-am asumat lucruri de care altora le e teamă”
EDUCAȚIE Guvernul Bolojan face noi tăieri în Educație. Zeci de mii de angajați din școli și universități sunt afectați
11:00
Guvernul Bolojan face noi tăieri în Educație. Zeci de mii de angajați din școli și universități sunt afectați
Mediafax
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Iranul amenință centralele energetice și de desalinizare din Golf după ultimatumul lui Trump
Click
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
Digi24
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană
Cancan.ro
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Ce se întâmplă doctore
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Paradoxul inteligenței: de ce oamenii foarte inteligenți se îndoiesc mai mult de ei
EXCLUSIV Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
12:01
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
ACTUALITATE Destăinuirile șefei de pușcărie Oana Tașcău- „Nu lucrez organizat pe OnlyFans: Am început din furie și stres”
12:00
Destăinuirile șefei de pușcărie Oana Tașcău- „Nu lucrez organizat pe OnlyFans: Am început din furie și stres”
FLASH NEWS Ce a ales să facă Emmanuel Grégoire, imediat după ce a fost votat primar al Parisului. Noul edil a fost aclamat de susținători prin toată capitala franceză
11:56
Ce a ales să facă Emmanuel Grégoire, imediat după ce a fost votat primar al Parisului. Noul edil a fost aclamat de susținători prin toată capitala franceză
ALEGERI Lovitură uriașă în Franța. Bayrou, învins în bastionul său politic din Pau, după 12 ani de mandat. Socialistul Marbot a câștigat la doar 344 de voturi
11:54
Lovitură uriașă în Franța. Bayrou, învins în bastionul său politic din Pau, după 12 ani de mandat. Socialistul Marbot a câștigat la doar 344 de voturi
BREAKING NEWS Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”
11:39
Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”
FLASH NEWS Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani
11:23
Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani

