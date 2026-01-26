O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi luat mai multe medicamente și ar fi avut o pungă de plastic pe cap

O doctoriță radiolog, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită de fostul soț fără suflare în locuința sa din Sectorul 1 al Capitalei. Din informațiile obținute în exclusivitate de Gândul, în ultimii 3 ani femeia ar fi suferit de depresie. Sursele noastre au indicat că doctorița ar mai fi avut alte trei tentative de suicid în trecut.

Fostul soț ar femeii a intrat în panică, după ce aceasta nu ar mai fi răspuns la telefon, iar cei doi păstraseră o relație apropiată. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre medicul radiolog Viviana Niță, pe care polițiștii au găsit-o cu o pungă pe cap, strânsă în jurul gâtului.

Sursele noastre au transmis că, momentan, nu s-a stabilit dacă decesul s-a produs în urma asfixierii sau din cauza consumului de medicamente, întrucât la fața locului s-au descoperit și mai multe blistere. Înainte de a-și pune capăt zilelor, femeia ar fi lăsat un bilet de adio, în care și-a cerut scuze apropiaților pentru gestul pe care l-a făcut.

Apel la 112

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragicul eveniment.

”La data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, se arată în comunicatul emis de DGPMB.

