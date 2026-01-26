Prima pagină » Actualitate » Moarte suspectă în județul Dâmbovița. Cadavrul unui bărbat de 67 de ani, găsit pe un drum agricol

Moarte suspectă în județul Dâmbovița. Cadavrul unui bărbat de 67 de ani, găsit pe un drum agricol

Maya Radu
26 ian. 2026, 21:40, Actualitate
Moarte suspectă în județul Dâmbovița. Cadavrul unui bărbat de 67 de ani, găsit pe un drum agricol
FOTO - Caracter ilustrativ

Moarte cu semne de întrebare în județul Dâmbovița. Trupul fără viață al unui bărbat a fost descoperit pe un drum agricol dintre două comune dâmbovițene.

Luni seara, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Mătăsaru au fost sesizați, de către un bărbat din comuna Gura Șuții, cu privire la faptul că pe un drum agricol dintre localitățile Gura Șuții și Speriețeni a găsit o persoană decedată.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat, din nefericire, că sesizarea se confirmă. Aceștia au identificat cadavrul unui bărbat, de 67 de ani, din comuna Gura Șuții.

Foto - caracter ilustrativ: Facebook

Foto – caracter ilustrativ: Facebook

În urma examinării preliminare, acesta nu prezenta urme de violență. Ulterior, cadavrul a fost preluat de către reprezentanții Serviciului de Medicină Legală Dâmbovița, în vederea efectuării necropsiei.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Autorul mai recomandă:

Moarte suspectă: Un apropiat al lui Vlad PASCU a fost găsit decedat

O femeie din București este dispărută de o săptămână. Fiica sa este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie cu câțiva prieteni

Un copil de șase ani a fost găsit MORT în cadă, la Timișoara. Zece minute fusese lăsat nesupravegheat

Moarte suspectă în PENITENCIAR. Unul din capii clanului Pian a murit subit. Ce s-a întâmplat în celula interlopului

Moarte SUSPECTĂ în Brazilia, unde o tânără de 20 de ani a fost găsită fără viață cu zeci de telefoane mobile lipite de corp

Celebra traficantă de droguri „Griselda de România” s-a SPÂNZURAT în penitenciar. Marsilia era la un pas de libertate, după ani grei de pușcărie

Fratele cel mic al lui Emi Pian a murit fulgerător în închisoare. Laurențiu Duduianu a decedat în condiții suspecte, la numai 35 de ani

Medicii INML au terminat expertiza toxicologică în cazul morții lui Andrei VERSACE. Rezultatul complică și mai mult ancheta procurorilor

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
20:35
Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
NEWS ALERT Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
20:05
Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
19:19
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
FLASH NEWS Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins
18:52
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins
FLASH NEWS Raed Arafat anunță achiziția unui tren de transport răniți, dar și a altor echipamente de apărare civilă
18:38
Raed Arafat anunță achiziția unui tren de transport răniți, dar și a altor echipamente de apărare civilă
NEWS ALERT Cod portocaliu și cod galben de inundații, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate
18:21
Cod portocaliu și cod galben de inundații, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu-pilot fără precedent în Marea Britanie privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
LIFESTYLE Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă
21:13
Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă
FLASH NEWS Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
20:52
Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
MILITAR România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
20:47
România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin
20:16
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin
METEO Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni
20:15
Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni
CONTROVERSĂ Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova
20:05
Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova

Cele mai noi

Trimite acest link pe