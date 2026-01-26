Moarte cu semne de întrebare în județul Dâmbovița. Trupul fără viață al unui bărbat a fost descoperit pe un drum agricol dintre două comune dâmbovițene.

Luni seara, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Mătăsaru au fost sesizați, de către un bărbat din comuna Gura Șuții, cu privire la faptul că pe un drum agricol dintre localitățile Gura Șuții și Speriețeni a găsit o persoană decedată.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat, din nefericire, că sesizarea se confirmă. Aceștia au identificat cadavrul unui bărbat, de 67 de ani, din comuna Gura Șuții.

În urma examinării preliminare, acesta nu prezenta urme de violență. Ulterior, cadavrul a fost preluat de către reprezentanții Serviciului de Medicină Legală Dâmbovița, în vederea efectuării necropsiei.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

